Бейонсе запретила делать селфи гостям своей вечеринки перед «Оскаром»



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Бейонсе styleinsider.com.ua

Для Бейонсе и Джей Зи становится хорошей традицией устраивать вечеринки, посвященные «Оскару»

В прошлом году звездная пара организовала секретное афтепати, затмившее даже ежегодный вечер Vanity Fair, где чествуют «оскаровских» номинантов. В этом же году Бейонсе и Джей Зи проведут эксклюзивное мероприятие в преддверии «Оскара», и мы уверены, что ни одна голливудская звезда не захочет его пропустить.

Как известно, многие селебрити и известные издания устраивают вечеринки по случаю грядущей или уже состоявшейся церемонии вручения наград, так что знаменитости часто тщательно выбирают, куда же пойти. Но к Бейонсе они точно заглянут на огонек (если, конечно, пригласят), ведь там они смогут почувствовать себя легко и непринужденно, не боясь, что на завтра их неудачное фото облетит весь интернет.

«Бейонсе и Джей установили строгое правило, никто из гостей не должен фотографироваться и делать селфи, чтобы в социальные сети не попали курьезные снимки с вечеринки. Они собираются устроить секретный вечер и требуют от приглашенных звезд оставить своих телохранителей дома, чтобы было больше свободного пространства», – рассказал инсайдер журналу The Sun.

Дата вечеринки, конечно, не афишируется, известно только, что она пройдет в роскошном голливудском отеле Chateau Marmont.