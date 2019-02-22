Дрю Бэрримор исполняется 44 года. Лучшие роли актрисы

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Будущая звезда родилась 22 февраля 1975 года в Америке

Впервые перед камерами Дрю Бэрримор появилась в 11 месяцев – это была реклама собачьего корма. В 2 года Дрю появилась в фильме «Неожиданная любовь», а в 5 лет снялась в картине «Боги».

В 7 лет Бэрримор проходила пробы на роль в «Инопланетянине» и серьезными рассуждениями очаровала Спилберга. Фильм оказался кассовым, а Дрю Бэрримор стала гордостью американцев. Режиссеры завалили подростка предложениями.

В 1986 году в прокат вышел фильм «Приключения», где актриса с обворожительной улыбкой сыграла взбалмошную Лизу. После этой роли девушка проснулась суперзвездой.

В 1992 году артистка сыграла школьницу в картине «Без ума от оружия» и получила за эту работу «Золотой глобус».

Постепенно Дрю Бэрримор переходила от подростковых к взрослым ролям. В картинах «Доппельгангер» и «Истории Эми Фишер» критики отметили безупречную игру Бэрримор.

В 1998 году с участием Дрю вышел фильм «Певец на свадьбе» и сразу же стал хитом. Гонорары актрисы поднялись до небывалых высот – за каждый фильм Дрю зарабатывала $ 7 млн.

В 2000-х Дрю Бэрримор организовала собственную кинокомпанию и занялась продюсированием фильмов. Первый проект «Ангелы Чарли» оказался коммерчески успешным. В 2003 году вышла вторая часть блокбастера.

Затем появились фильмы «Бейсбольная лихорадка», «Везунчик», «Шлепни его», в которых Бэрримор была и актрисой, и продюсером. На счету актрисы - участие в комедиях «С глаз – долой, из чарта – вон!», «Обещать – не значит жениться», «Крошка из Беверли-Хиллз».

В 2009 году Дрю получила главную роль в биографической теледраме «Серые сады». В главных героев также перевоплотились Джессика Лэнг и Дэниэл Болдуин. За работу в телефильме актриса удостоилась премии «Золотой глобус».

Одним из постоянных партнеров по работе в кадре Дрю Бэрримор стал Адам Сэндлер. В кинокартине «50 первых поцелуев» артисты изобразили влюбленную парочку. В 2014 году появился новый совместный проект – «Смешанные».

Позднее к фильмографии актрисы добавились работы в мелодрамах «На расстоянии любви», «Все любят китов», «Уже скучаю по тебе».