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    Шоу-биз

    В Британии определили самую раздражающую рождественскую песню

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    <p>На втором месте оказалась песня Do They Know It&rsquo;s Christmas</p> <div></div> - В Британии определили самую раздражающую рождественскую песню

    На втором месте оказалась песня Do They Know It’s Christmas

    Jingle Bells не попал даже в первую пятерку

    На Западе рождественская песня – это целый жанр. Артисты записывают их целыми сборниками, потом они целыми сутками крутятся по радио в декабре. Новогодний дух — это, конечно, прекрасно, но многие считают, что в музыке его становится слишком много.

    В Великобритании был проведен опрос: какая праздничная песня самая раздражающая. Как передает портал Variety, лидером этого антирейтинга стала композиция All I Want for Christmas is You Мэрайи Кэри, выпущенная в 1994 году.

    На втором месте оказалась песня Do They Know It’s Christmas? группы Band-Aid, на третьем — I Wish It Could Be Christmas Everyday группы Wizzard, на четвертом — Merry Xmas Everybody группы Slade.

     

    шоу-бизнес музыка
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