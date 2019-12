В Британии определили самую раздражающую рождественскую песню



На Западе рождественская песня – это целый жанр. Артисты записывают их целыми сборниками, потом они целыми сутками крутятся по радио в декабре. Новогодний дух — это, конечно, прекрасно, но многие считают, что в музыке его становится слишком много.

В Великобритании был проведен опрос: какая праздничная песня самая раздражающая. Как передает портал Variety, лидером этого антирейтинга стала композиция All I Want for Christmas is You Мэрайи Кэри, выпущенная в 1994 году.

На втором месте оказалась песня Do They Know It’s Christmas? группы Band-Aid, на третьем — I Wish It Could Be Christmas Everyday группы Wizzard, на четвертом — Merry Xmas Everybody группы Slade.