Фанаты Джастина Бибера уничтожили живописный каньон в Исландии, в котором певец снял клип



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Джастин Бибер

В нетронутом уголке природы теперь горы мусора и тысячи протоптанных троп

Экологи Исландии бьют тревогу: живописный каньон с трудным названием Фьядрарглйуфур на грани экологической катастрофы. Дело в том, что за последние пару лет его посетили более полумиллиона туристов. Только в прошлом году местечко посмотрели свыше 280 тысяч человек. Каньон привлекает туристов вовсе не своей уникальной природой, а тем, что в 2015 году именно здесь Джастин Бибер снял свой клип на сингл I’ll Show You.

Песня оказалась настолько популярной, что пройтись тропами любимца решили тысячи его фанатов. В итоге толпы поклонников регулярно оставляют за собой горы мусора и протаптывают новые тропики в местечке, которое всего четыре года назад было почти нетронутым.

Паломничество привело к тому, что экологи настояли на закрытии каньона от туристов. Страдающую флору и фауну восстановить будет очень сложно. Специалисты признаются, мало вероятно, что дикому уголку природы удастся вернуть первоначальный вид. А от канадского исполнителя они ждут извинений, за то, что стал причиной экологической катастрофы, пишет сайт «Актуальные новости».