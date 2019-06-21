Фронтмен Radiohead и Пол Томас Андерсон работают над короткометражкой для Netflix



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Том Йорк выложил тизер.

Режиссер Пол Томас Андерсон и солист Radiohead Том Йорк сняли короткометражку для Netflix — об этом сообщил сам музыкант, выложив тизер ленты в своем аккаунте в Twitter.

В тизере сказано, что это будет фильм длительностью от 10 до 12 минут с элементами мультипликации и что он будет отсылать к эре немого кино.

Премьера состоится в IMAX-кинотеатрах 26 июня и на Netflix (на день позже).



