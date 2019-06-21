Фронтмен Radiohead и Пол Томас Андерсон работают над короткометражкой для Netflix
Том Йорк выложил тизер.
Режиссер Пол Томас Андерсон и солист Radiohead Том Йорк сняли короткометражку для Netflix — об этом сообщил сам музыкант, выложив тизер ленты в своем аккаунте в Twitter.
В тизере сказано, что это будет фильм длительностью от 10 до 12 минут с элементами мультипликации и что он будет отсылать к эре немого кино.
ANIMA, a new record by me. 27 June. https://t.co/NwpVU3fvqu pic.twitter.com/3H9nZI5Qqi— Thom Yorke (@thomyorke) 20 червня 2019 р.
Премьера состоится в IMAX-кинотеатрах 26 июня и на Netflix (на день позже).
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