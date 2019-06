Фронтмен Radiohead и Пол Томас Андерсон работают над короткометражкой для Netflix

Том Йорк выложил тизер.

Режиссер Пол Томас Андерсон и солист Radiohead Том Йорк сняли короткометражку для Netflix — об этом сообщил сам музыкант, выложив тизер ленты в своем аккаунте в Twitter.

В тизере сказано, что это будет фильм длительностью от 10 до 12 минут с элементами мультипликации и что он будет отсылать к эре немого кино.

ANIMA, a new record by me. 27 June. https://t.co/NwpVU3fvqu pic.twitter.com/3H9nZI5Qqi