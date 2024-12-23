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Фінляндія першою у світі створила саундтрек своєї природи

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Музичний збірник включає 15 композицій тривалістю близько години
фото: із відкритих джерел

Автором мелодій став фінський композитор Лаурі Порра

Фінляндія першою у світі створила національний звуковий ландшафт. Музичні композиції являють собою унікальну слухову подорож, в якій природні звуки зливаються з інструментальною музикою. Про це пише turkmenportal.com.

Музика була створена для того, щоб передати слухачам атмосферу фінських природних пейзажів. Вона поєднує звуки природи (наприклад, шум листя та шелест трави) з музичними інструментами – віолончеллю, скрипкою, флейтою, кантеле, традиційною цитрою, гітарою та перкусією.

«Фіни завжди були глибоко пов'язані зі своєю рідною природою та культурною спадщиною предків. Ми вважаємо, що наш звуковий ландшафт на якусь мить внесе у повсякденне життя людей відчуття спокою та умиротворення. Люди можуть використовувати цю музику, щоб розслабитися, зупинитися та поміркувати», – каже посол Фінляндії з питань культури та креативних індустрій Паула Парвіайнен. 

Музичний збірник під назвою Ääniä: Finland's Official Soundscape («Звуки: офіційний звуковий ландшафт Фінляндії») включає 15 композицій тривалістю близько години. Його автор – фінський композитор Лаурі Порра.

«Вдалині від дому я відкрив для себе свою власну фінську ідентичність і усвідомив ті речі, які були для мене важливими. Ось чому я почав створювати музику для самого себе, спочатку для того, щоб просто слухати її в літаку, коли моє серце стискалося від того, що я не міг повернутися до Фінляндії, до її лісових просторів чи до гладі озер, щоб поплавати на човні», – розповідає Лаурі Порра.

Нагадаємо, стримінгові сервіси склали списки найпопулярніших пісень і виконавців серед українців за поточний рік. І на Spotify, і на Apple Music найпопулярнішим треком став Teresa & Maria.

До слова, організатори національного відбору на Євробачення-2025 оприлюднили імена дев’яти фіналістів конкурсу. Водночас серед учасників лонглиста, які не потрапили до фіналу, у січні 2025 року проведуть рейтингове онлайн-голосування у застосунку «Дія».

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Теги: Фінляндія музика природа

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