Фінляндія першою у світі створила саундтрек своєї природи

Автором мелодій став фінський композитор Лаурі Порра

Фінляндія першою у світі створила національний звуковий ландшафт. Музичні композиції являють собою унікальну слухову подорож, в якій природні звуки зливаються з інструментальною музикою. Про це пише turkmenportal.com.

Музика була створена для того, щоб передати слухачам атмосферу фінських природних пейзажів. Вона поєднує звуки природи (наприклад, шум листя та шелест трави) з музичними інструментами – віолончеллю, скрипкою, флейтою, кантеле, традиційною цитрою, гітарою та перкусією.

«Фіни завжди були глибоко пов'язані зі своєю рідною природою та культурною спадщиною предків. Ми вважаємо, що наш звуковий ландшафт на якусь мить внесе у повсякденне життя людей відчуття спокою та умиротворення. Люди можуть використовувати цю музику, щоб розслабитися, зупинитися та поміркувати», – каже посол Фінляндії з питань культури та креативних індустрій Паула Парвіайнен.

Музичний збірник під назвою Ääniä: Finland's Official Soundscape («Звуки: офіційний звуковий ландшафт Фінляндії») включає 15 композицій тривалістю близько години. Його автор – фінський композитор Лаурі Порра.

«Вдалині від дому я відкрив для себе свою власну фінську ідентичність і усвідомив ті речі, які були для мене важливими. Ось чому я почав створювати музику для самого себе, спочатку для того, щоб просто слухати її в літаку, коли моє серце стискалося від того, що я не міг повернутися до Фінляндії, до її лісових просторів чи до гладі озер, щоб поплавати на човні», – розповідає Лаурі Порра.

Нагадаємо, стримінгові сервіси склали списки найпопулярніших пісень і виконавців серед українців за поточний рік. І на Spotify, і на Apple Music найпопулярнішим треком став Teresa & Maria.

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