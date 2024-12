Атмосфера Різдва. Підбірка сімейних фільмів, які подарують відчуття свята

Десятка різдвяних фільмів, які допомагають відродити атмосферу свята

На порозі Різдво та Новий рік, тому саме час налаштовуватися на відповідний настрій. Прослуховування різдвяних мелодій та перегляд фільм часто допомагає нам спіймати або віднайти різдвяну атмосферу та повірити у дива та кохання напередодні свят.

«Главком» склав підбірку із десяти популярних як іноземних, так і українських фільмів, які варті уваги напередодні Різдва чи Нового року.

Гаррі Поттер і філософський камінь, 2001

«Гаррі Поттер і філософський камінь» – це перший фільм із серії екранізованих книг Джоан Роулінг про юного чарівника Гаррі Поттера. У цій частині Гаррі, після того, як дізнається про своє справжнє покликання, вступає до школи чаклунства та магії «Гоґвортс», де він знаходить справжніх друзів та стикається із загадковими подіями.

«Гаррі Поттер» для багатьох вже став класикою напередодні Різдва, адже приваблює не лише казковим світом, а й через міцну дружбу, пригоди та магію. Люди по всьому світу не лише дивляться першу частину, а й всі вісім фільмів.

Сам удома, 1990

Як і «Гаррі Поттер», «Сам удома» став незамінним фільмом, який хочеться передивлятися щороку напередодні Різдва.

За сюжетом, велика родина Маккаллістерів з Віннетки вирушає на різдвяні канікули в Париж. Напередодні поїздки в будинку панує переполох, і ніхто не звертає уваги на наймолодшого члена родини – восьмирічного Кевіна.

Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке, 2020

Фільм знятий за мотивами казки Сашка Лірника «Про старого козака, різдвяного чорта, чотири роги і козацький рід».

Історії розповідає про відважного козака Семена, який славився своєю вправністю серед побратимів. Але його справжнє випробування прийшло, коли він мусив вийти на бій із самим Дияволом. Семен опинився у складних обставинах, тому що нечисть дуже лютувала через відсутність козаків у пеклі – усі вони, захищаючи рідну землю, ніколи не шкодували крові. Тому всім козакам прощались гріхи. Тож, Семену доведеться протистояти злу та виконати завдання, аби не залишитися в пеклі назавжди.

У дусі Різдва, 2022

«У дусі Різдва» – американська музична комедія на різдвяну тематику 2022 року.

У фільмі розповідається про Клінта Бріггса, успішного рекламника, який не вірить у Різдво. Він грубий, егоїстичний і нехтує своєю дочкою Моллі. Одного вечора в переддень Різдва до Клінта приходять три духи: минулого, сьогодення та майбутнього. Духи показують, що він втратив у житті, і надихають його змінитися.

«Тіні забутих предків», 1960

Видатна стрічка Параджанова посідає перше місце в рейтингу найкращих українських фільмів. Ця робота – символ політичного протесту, який впевнено стає новою класикою різдвяного кіно. За сюжетом, малий Іванко Палійчук стає свідком загибелі батька у сварці з батьком ворожого роду Гутенюків. Тоді ж хлопчик знайомиться з донькою Гутенюка Марічкою, дає їй ляпаса та викидає хустку в річку. Проте замість ворожнечі між ними виникає приязнь.

Історія кохання Івана, якого зіграв Іван Миколайчук, та Марічки (Лариса Кадочникова) розгортається на Гуцульщині й охоплює безліч регіональних традицій: весілля, колядування, свята вечеря. Побут і мальовничу красу Карпат поетично оспівує камера Юрія Іллєнка, який виступив оператором стрічки.

«Реальна любов», 2003

Цей фільм – популярна романтична комедія. Сюжет складається з дев'яти історій, які розвиваються паралельно. Дія фільму відбувається наприкінці 2003 року, за пʼять тижнів до Різдва. Кульмінація всіх сюжетів припадає на святвечір, коли дія фільму химерним чином переплітає між собою всіх персонажів.

Основний сенс і основна фраза фільму: «Насправді любов є всюди» (Love Actually Is All Around). Головними героями картини є абсолютно всі персонажі, у фільмі немає ставки на участь головних героїв-зірок.

Щасливого Різдва, 2019

«Щасливого Різдва» – романтична драма з Емілією Кларк у головній ролі.

Фільм розповідає історію молодої жінки Кейт, яка працює ельфом і різдвяній крамниці. Проте Кейт мріє бути співачкою. Одного разу вона зустрічає Тома, і її життя змінюється настільки, що у це важко повірити. Це фільм про диво, у яке так хочеться вірити у різдвяні свята.

Хлопчик на ім'я Різдво, 2021

Хлопчик Ніколас живе разом зі своїм батьком у злиднях. Прагнучи заробити грошей, батько Ніколаса погоджується на запропоновану королем місію, щоб знайти «надію», яка, на його думку, перебуває в Ельфгаймі – казковому селищі ельфів, що, як вважалося, існує лише в легендах. Але батько зникає, тож Ніколас сам вирушає у надзвичайну пригоду на засніжену північ у пошуках свого батька.

Ельф, 2003 рік

Під час Різдва Санта-Клаус, як завжди, розвозив подарунки дітям, але в одному з дитячих будинків до його великого мішка заліз малюк. Не помітивши дитину, Санта привіз її до Північного полюса. Однак родина ельфів вирішила всиновити хлопчика і виростити, як справжнього ельфа. Через багато років, коли герой виріс, він вирішує знайти свого справжнього батька у світі людей.

«Ґрінч – викрадач Різдва», 2000 рік

Дія фільму відбувається у вигаданому містечку, де жителі забули, для чого насправді потрібне Різдво, а лише змагаються, хто подарує найкращий подарунок. Кудлатий Ґрінч також вирішив зробити подарунок власними руками, але у місцевих він викликає лише сміх. Через це Ґрінч ображається на всіх, поселяється на високій скелі за містом і накопичує злість. Якось він вирішує помститися і викрасти у всіх Різдво.

До слова, «Главком» склав плей-лист українських різдвяно-новорічних пісень, які роблять свята ріднішими.