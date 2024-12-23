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Фільм з «ожилим сніговиком» б'є рейтинги Netflix: у чому родзинка Hot Frosty

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Прем'єра стрічки відбулася у листопаді на платформі Netflix
фото: кадр з фільму

За три тижні після релізу підписники Netflix провели майже 52 млн годин за переглядом фільму

Романтична різдвяна комедія «Палкий сніговик» (англ. Hot Frosty) стала найпопулярнішим фільмом на Netflix. Він користується в 35 разів більшим попитом, ніж середньостатистичний фільм в Америці. Однак, причина його популярності має декілька неочевидних причин.

Про що фільм?

«Палкий сніговик» режисера Джеррі Чіккорітті розповідає про Кеті (Лейсі Чеберт) – власницю кафе у Нью-Йорку, яка випадково оживляє сніговика, надівши на нього шарф під час конкурсу скульптур. Сніговик на ім'я Джек (Дастін Мілліган) стає схожим на людину й поступово вибудовує теплий емоційний зв'язок із Кеті. Проте вони стикаються з викликами, пов'язаними з магічною природою Джека та обмеженим часом, який вони можуть провести разом до його неминучого танення. Завершується їх роман чарівним перетворенням і новим початком для обох.

Актор Дастін Мілліган розповів, що він сподівається, що глядачі насолоджуватимуться «дивацтвами» Джека так само, як і він. «Весь світ для нього абсолютно новий. Це освіжає – особливо під час Різдва – відчувати магію і диво цього сезону через Джека. Він бачить речі вперше і переживає їх з дуже надійною провідницею», – сказав виконавець ролі.

Акторка Лейслі Чеберт, яка зіграла головну героїню, також підтримує думку Міллігана. Хоча Кеті пережила багато святкувань Різдва до Джека, він змінює для неї все.

Фільм досліджує теми втрати, надії та магії Різдва, нагадуючи про важливість віри в дива та відкритості до нових почуттів навіть після важких життєвих випробувань.

Різдвяні фільми – втеча від реальності?

За три тижні після релізу підписники Netflix провели майже 52 млн годин за переглядом фільму: він став одним з найпопулярніших фільмів на платформі, згідно з даними аналітичної компанії Parrot Analytics.

«Палкий сніговик» прояв «гарячкової» сфери розваг: легковажні, загалом передбачувані, іноді жахливі різдвяні фільми, але які, люди все-таки люблять. У 2023 році у світ вийшло 144 таких фільми – у сім разів більше, ніж у 2000 році», – пише The Economist.

Зазначається, що мережа кабельного телебачення Hallmark у 2023 році взялася за підготовку святкової програми: у 2024 році вона випускає 32 фільми в рамках щорічної акції «Зворотний відлік до Різдва», під час якої кожні вихідні, починаючи з жовтня, транслюються щонайменше три нові фільми. 

Переважна більшість фільмів Hallmark – понад 90% – це романи з «каламбурними» назвами на кшталт «Мати і святкувати» (To Have and to Holiday). Брендон Грей і Деніел Пандольф, двоє ведучих подкасту Deck the Hallmark, проаналізували близько 1000 різдвяних фільмів і помітили, що в них «зазвичай є якась сцена випікання» і «важливе рішення, яке потрібно прийняти до Різдва». Близько 80% з них містять сцену прикрашання будинків, пряникових будиночків тощо. 

Як зазначає журнал, Netflix та інші стрімінгові сервіси долучилися до святкового ажіотажу, спокусившись низькими бюджетами – фільми зазвичай коштують менше $5 млн – і високими прибутками. Платформа зосереджується на романтичних фільмах за рахунок постановок, орієнтованих на дітей або сім'ю.

За словами журналістів, подібні різдвяні фільми для дорослих здебільшого дивляться жінки старші 30 років. Більшість із них зайняті приготуванням їжі, пакуванням подарунків, та мало хто має час сісти і приділити фільму всю свою увагу. Тому передбачувані сюжети є перевагою. 

Сценарист «Палкого сніговика» та інших святкових фільмів Рассел Хейнлайн каже, що всі подібні фільми пропонують виконання бажань: «У «Гаррі Поттері» є чарівні палички, а у «Володарі перснів» – гобіти. У різдвяних фільмах є хороші люди, з якими постійно трапляються хороші речі». Він вважає, що світ був би кращим, якби він «був хоч трохи схожий на різдвяний фільм». 

Рейтинг фільму на IMDb

Прем'єра стрічки відбулася 13 листопада 2024 року на платформі Netflix, де вона швидко здобула попит серед глядачів. Попри шалену популярність фільму «Палкий сніговик» на Netflix – на інших сайтах рейтинг невисокий. До прикладу, на сервісі IMDb рейтинг стрічки складає лише 5,3, і він дедалі знижується.

Фільм з «ожилим сніговиком» б'є рейтинги Netflix: у чому родзинка Hot Frosty фото 1
скриншот: imdb.com/title/tt32359447

Нагадаємо, на порозі Різдво та Новий рік, тому саме час налаштовуватися на відповідний настрій. Прослуховування різдвяних мелодій та перегляд фільм часто допомагає нам спіймати або віднайти різдвяну атмосферу та повірити у дива та кохання напередодні свят. «Главком» склав підбірку із десяти популярних як зарубіжних, так і українських фільмів, які варті уваги напередодні Різдва чи Нового року.

Раніше «Главком» склав плей-лист українських різдвяно-новорічних пісень, які роблять свята ріднішими.

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Теги: вихідні телебачення втеча фільм роман сцена Гаррі Поттер

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