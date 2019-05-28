  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Гибель принцессы Дианы превратили в 3D-аттракцион в парке развлечений

    • Розсилка
    Принцесса Диана - Гибель принцессы Дианы превратили в 3D-аттракцион в парке развлечений
    Принцесса Диана

    Посетители американского парка развлечений могут увидеть детальную трехмерную модель последней поездки Леди Ди

    В городе Пиджен Фордж – популярном у туристов местечке в американском штате Теннеси – открылся необычный аттракцион. В парке National Enquirer Live посетители могут увидеть воссозданную в деталях автоаварию, в которой погибла принцесса Диана.

    1 з 11
    на весь екран згорнути
    Гибель принцессы Дианы превратили в 3D-аттракцион в парке развлечений
    Гибель принцессы Дианы превратили в 3D-аттракцион в парке развлечений
    Гибель принцессы Дианы превратили в 3D-аттракцион в парке развлечений
    Гибель принцессы Дианы превратили в 3D-аттракцион в парке развлечений
    Гибель принцессы Дианы превратили в 3D-аттракцион в парке развлечений
    Гибель принцессы Дианы превратили в 3D-аттракцион в парке развлечений
    Гибель принцессы Дианы превратили в 3D-аттракцион в парке развлечений
    Гибель принцессы Дианы превратили в 3D-аттракцион в парке развлечений
    Гибель принцессы Дианы превратили в 3D-аттракцион в парке развлечений
    Гибель принцессы Дианы превратили в 3D-аттракцион в парке развлечений

    В свою последнюю поездку бывшая супруга принца Чарльза отправилась 31 августа 1997 года. Представленная в экспозиции трехмерная компьютерная модель проведет зрителей по маршруту от парижского отеля, где Леди Ди остановилась со своим новым избранником Доди аль-Файедом, до места их гибели в туннеле перед мостом Альма.

    Создатели аттракциона решили не пугать посетителей кровавыми подробностями катастрофы. Например, туристам не покажут умирающую Диану на заднем сиденье разбившегося автомобиля, а также тела ее бойфренда и водителя. Тем не менее, у многих возник закономерный вопрос: как отнесется к этому британская королевская семья и, в частности, сыновья Дианы?

     Читайте также: Самая молодая миллиардерша в мире призналась, что кормит годовалую дочь сушами
    знаменитости
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ