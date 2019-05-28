Гибель принцессы Дианы превратили в 3D-аттракцион в парке развлечений



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Принцесса Диана

Посетители американского парка развлечений могут увидеть детальную трехмерную модель последней поездки Леди Ди

В городе Пиджен Фордж – популярном у туристов местечке в американском штате Теннеси – открылся необычный аттракцион. В парке National Enquirer Live посетители могут увидеть воссозданную в деталях автоаварию, в которой погибла принцесса Диана.

В свою последнюю поездку бывшая супруга принца Чарльза отправилась 31 августа 1997 года. Представленная в экспозиции трехмерная компьютерная модель проведет зрителей по маршруту от парижского отеля, где Леди Ди остановилась со своим новым избранником Доди аль-Файедом, до места их гибели в туннеле перед мостом Альма.

Создатели аттракциона решили не пугать посетителей кровавыми подробностями катастрофы. Например, туристам не покажут умирающую Диану на заднем сиденье разбившегося автомобиля, а также тела ее бойфренда и водителя. Тем не менее, у многих возник закономерный вопрос: как отнесется к этому британская королевская семья и, в частности, сыновья Дианы?