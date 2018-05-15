Google запустили мобильное приложение, которое поможет модникам определить бренд

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Что только не придумают маркетологи и айтишники для увеличения продаж

В 2017-м году Ким Кардашьян продвигала приложение ScreenShop, придуманное Молли Гурвиц для поиска понравившейся одежды.

Компания Google развила эту идею и представила новое приложение Style Match. Новая функция позволит пользователям не только определять бренд одежды, а также сделает поиск в онлайн-магазинах и предложит несколько вариантов для покупки.

Правда, пока что приложение доступно только для пользователей Android и смартфонов со встроенной камерой Google Lens.

Чтобы воспользоваться Style Match, необходимо просто навести камеру на предмет одежды, а дальше приложение само идентифицирует ту или иную вещь. Просканировав объект, Style Match определит, где можно купить такую же вещь или похожую, и предложит разные варианты по цене и бренду.

Джерело: Buro 24/7