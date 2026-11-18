Принц Гаррі висловив готовність повернутися до британської армії, якщо виникне така необхідність, зокрема через загрозу РФ. Про це він заявив в інтерв'ю The Telegraph під час неоголошеного візиту до Львова минулого тижня, передає «Главком».

За словами принца, Великобританія перебуває у стані конфлікту з Росією вже протягом останнього десятиліття. «Те, що на нас не летять дрони, кулі та ракети, ще не означає, що ми не перебуваємо у стані війни», – сказав він.

Герцог Сассекський додав, готовий знову служити в армії, якщо це буде потрібно. «Ми можемо багато чого навчитися в України. Гадаю, весь світ може багато чого навчитися в України», – підкреслив він.

«Якщо мене попросять знову записатися, якщо виникне така потреба, то я на всі 100% буду там, щоб служити своїй країні разом зі своїми колегами-ветеранами та військовослужбовцями», – підкреслив принц Гаррі.

Нагадаємо, принц Гаррі відвідав Всеукраїнські ігри Нескорених у Львові. Він особисто підтримав ветеранів під час змагань із регбі на колісних кріслах.

Також британський принц Гаррі під час неоголошеного візиту до Львова зустрівся з учасниками та творчою командою Театру ветеранів. Герцог Сассекський поспілкувався з українськими військовими, подякував одному із захисників за службу та запросив його зробити спільне фото.