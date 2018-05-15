Катя Осадчая в Каннах продемонстрировала нежный образ за 700 евро



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Катя Осадчая

Ведущая выбрала стильное платье от французского бренда

Известная украинская ведущая Катя Осадчая выбрала для Каннского кинофестиваля платье от французского бренда Jatual. Стоимость наряда составляет 700 евро (22 тыс. грн.).

Именно в таком образе он взяла интервью у Леси Никитюк, которая представляет на фестивале анимацию «Монстры на каникулах-3: Море зовет». В украинском дубляже этого мультфильма она озвучила главную героиню.

Платье от Jatual выполнено в розовых тонах с плессировкой. В нем открыто одно плече. Этот образ Осадчая дополнила шляпкой и лодочками.

Напомним, ранее Осадчая провела К каннах интервью с голливудской актрисой Джулианной Мур. Специально для этой встречи она примерила оригинальный топ с объемными рукавами от украинского бренда theCoat by Katya Silchenko, стоимостью $320.

Джерело: Сегодня