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    Катя Осадчая в Каннах продемонстрировала нежный образ за 700 евро

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    Катя Осадчая
    Катя Осадчая

    Ведущая выбрала стильное платье от французского бренда

    Известная украинская ведущая Катя Осадчая выбрала для Каннского кинофестиваля платье от французского бренда Jatual. Стоимость наряда составляет 700 евро (22 тыс. грн.).

    Именно в таком образе он взяла интервью у Леси Никитюк, которая представляет на фестивале анимацию «Монстры на каникулах-3: Море зовет». В украинском дубляже этого мультфильма она озвучила главную героиню.

    Платье от Jatual выполнено в розовых тонах с плессировкой. В нем открыто одно плече. Этот образ Осадчая дополнила шляпкой и лодочками.

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    Катя Осадчая в Каннах продемонстрировала нежный образ за 700 евро
    Катя Осадчая в Каннах продемонстрировала нежный образ за 700 евро
    Катя Осадчая в Каннах продемонстрировала нежный образ за 700 евро

    Напомним, ранее Осадчая провела К каннах интервью с голливудской актрисой Джулианной Мур. Специально для этой встречи она примерила оригинальный топ с объемными рукавами от украинского бренда theCoat by Katya Silchenko, стоимостью $320.

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    Джерело: Сегодня

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