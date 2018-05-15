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    Украинская супермодель снялась в фэшн-фильме

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    Алина Байкова
    Алина Байкова

    Алина Байкова стала героиней стильного короткометражного фильма

    Украинский фотограф Саша Самсонова представила свою новую работу — фэшн-фильм We Are All Mad Here. Главная роль досталась отечественной топ-модели Алине Байковой.

    По сюжету Алина примеряет разные образы и блуждает по зданию Los Angeles Theatre — знаменитому театру в центре Лос-Анджелеса, который был построен при финансовой поддержке Чарли Чаплина в 1931 году (здание закончили к премьере фильма «Огни большого города»). Здесь же ранее снимали сцены для фильмов «Ангелы Чарли» (2000), «Бердмэн» (2014) и других.

    Режиссер отмечает, что это ее первый фэшн-фильм. Кроме того, она уточнила, что он снимался на пленку.

    «Ранее я снимала только рекламу и музыкальные видеоклипы. Все зависело от меня и от дизайнера костюмов. Мы сами написали музыку, а я была одновременно и оператором, и режиссером, и монтажером, и колористом. Алина мне показалась идеальным персонажем для этого видео, она как Лилу из фильма «Пятый элемент», только более взрослая и сексуальная», - рассказывает Самсонова.

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    Джерело: Buro 24/7

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