Гордон назвал Скрыпина завистливым, ущербным мальчиком



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Дмитрий Гордон

«Когда он услышал, сколько я зарабатываю, просто ушел не попрощавшись». Гордон рассказал о конфликте с Романом Скрыпиным

Известный украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон прокомментировал поведение своего коллеги Романа Скрыпина, который показал ему средний палец на видео и назвал «русскомирянином»

В эксклюзивном интервью «Главкому» Дмитрий Гордон признался, что в суд на Скрыпина подавать не собирается.

«Нет, на журналистов подавать в суд - последнее дело. Во-вторых, Скрыпин - ущербный человек, завистливый мальчик. Он мне сказал, что я просмотры своих видео в Youtube накручиваю. Я ему трижды поклялся здоровьем, что этого не делаю. Зачем мне раскручивать себя, если я и так раскручиваюсь автоматически? У меня бывают дни, когда у меня по 10 тысяч подписчиков добавляется в день», - рассказал Гордон.

Также украинский журналист и телеведущий признался, сколько зарабатывает на своих видео в сети.

«Конечно же, зарабатываю и много. Но после расходов остается мало, так как интервью я делаю с размахом. Я прозрачен со своих 16 лет, когда начал печататься в центральных газетах, - бизнес, личная жизнь, нет проблем. А Скрыпин в эфире, как шкодливое дите, пытался куснуть тут и там, злился, уже желчь капала. Когда погасли софиты, я просто сказал ему, сколько заработаю в месяц, и он, услышав это, просто убежал, не попрощавшись. Вот это его порвало под конец. «А чего вы приехали на машине «Майбах»?» – «Потому что я купил себе «Майбах». «А почему вы именно эту машину купили?» – «Потому что я когда еду, люблю работать с вытянутыми ногами». «А сколько она стоит?» – «$150 тысяч долларов. Я кредит еще выплачиваю, но я богатый человек и могу себе это позволить». «А почему у вас номера 1967?» – «Это мой год рождения, что бы проще было номер запомнить».Что тут такого? Мне нечего скрывать», - заявил Дмитрий Гордон.

Полное интервью с Дмитрием Гордоном читайте здесь.