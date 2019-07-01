Грузинская певица Нино Катамадзе отказалась от концертов в России



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Нино Катамадзе

Артистка сообщила, что больше не будет выступать в России в знак поддержки антироссийских протестов в Грузии

30 июня грузинская джазовая певица Нино Катамадзе сообщила у себя в Фейсбуке, что выступление на фестивале «Усадьба Jazz» в Москве 22 июня стало ее последним концертом в России. Так она поддержала массовые протесты в Грузии, разгоревшиеся во второй половине июня. В своем посте певица назвала Россию оккупантом, а Владимира Путина – врагом.

Однако вскоре Катамадзе удалила этот пост, никак не прокомментировав свое решение.