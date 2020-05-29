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    Жизнь

    Gucci создали одежду для виртуального тенниса

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    Gucci создали одежду для виртуального тенниса

    Теперь персонажей в игре Tennis Clash можно принарядить

    Итальянский бренд Gucci сделал коллаборацию с мобильной игрой Tennis Clash — симулятором теннисных матчей, в которые можно играть с другими игроками в режиме реального времени. Это виртуальные наряды, в которые можно одеть персонажей-теннисистов.

    В теннисном комплекте Gucci кроме мужской и женской одежды есть головные уборы, теннисные кроссовки и носки с логотипами и, конечно же, брендированные теннисные ракетки. Наряды будут доступны с 18 июня — тогда же в игре пройдет специальный чемпионат в честь коллаборации.

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    Gucci — не первый модный бренд, создавший наряды для компьютерной игры: ранее Louis Vuitton одели персонажей игры League of Legends.

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