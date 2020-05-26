3D-одежда, которая «ходит» по подиуму. Дизайнер из Конго показала, какими могут быть модные показы будущего
На разработку цифровой презентации ушло больше полугода
Дизайнер из Конго Анифа Мвуэмба провела виртуальную презентацию новой коллекции своего бренда Hanifa. Она сделала визуализацию модного показа при помощи 3D-моделирования, только без моделей: одежда как будто сама шла по подиуму.
По словам дизайнера, о цифровой презентации она задумалась задолго до текущей ситуации в мире и в модной индустрии в частности: «Hanifa — это одежда для всех женщин, без каких-либо ограничений, и трехмерная визуализация этой идее отлично подходит». На разработку цифровой презентации ушло больше полугода.
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Коллекция, получившая название Pink Label Congo, при этом вполне реальная — это платья, юбки, блузы, посвященные пейзажам Конго и деликатно интерпретирующие африканскую моду. Рассмотреть вещи можно на сайте бренда.