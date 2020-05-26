3D-одежда, которая «ходит» по подиуму. Дизайнер из Конго показала, какими могут быть модные показы будущего



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instagram.com/hanifaofficial

На разработку цифровой презентации ушло больше полугода

Дизайнер из Конго Анифа Мвуэмба провела виртуальную презентацию новой коллекции своего бренда Hanifa. Она сделала визуализацию модного показа при помощи 3D-моделирования, только без моделей: одежда как будто сама шла по подиуму.

По словам дизайнера, о цифровой презентации она задумалась задолго до текущей ситуации в мире и в модной индустрии в частности: «Hanifa — это одежда для всех женщин, без каких-либо ограничений, и трехмерная визуализация этой идее отлично подходит». На разработку цифровой презентации ушло больше полугода.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Hanifa (@hanifaofficial) 24 Май 2020 в 9:55 PDT

Коллекция, получившая название Pink Label Congo, при этом вполне реальная — это платья, юбки, блузы, посвященные пейзажам Конго и деликатно интерпретирующие африканскую моду. Рассмотреть вещи можно на сайте бренда.