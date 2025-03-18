З папугою на плечі: курйозне затримання російського агента у Запоріжжі (відео)

Правоохоронці затримали ще одного агента російської воєнної розвідки у Запоріжжі

СБУ затримала агента ГРУ з папугою

Правоохоронці затримали ще одного агента російської воєнної розвідки (ГРУ), який планував теракти у Запоріжжі. За даними слідства, він виготовляв саморобні вибухові пристрої (СВП) для атак на цивільні та військові об'єкти. Однак під час спецоперації увагу привернув несподіваний момент – на плечі затриманого спокійно сидів папуга. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відео СБУ.

На опублікованих СБУ кадрах видно, як силовики, ймовірно, зачитують звинувачення агенту ГРУ, а птах у цей час сидить на плечу власника, не виявляючи жодного занепокоєння.

Правоохоронці затримали ще одного агента російської воєнної розвідки (ГРУ), який планував теракти у Запоріжжі - він виготовляв саморобні вибухові пристрої



Однак під час спецоперації увагу привернув несподіваний момент – на плечі затриманого спокійно сидів папуга. pic.twitter.com/Ea40Oj1pyn — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) March 18, 2025

Зауважимо, що за матеріалами справи, поплічником РФ виявився наркозалежний мешканець Запоріжжя. Він погодився на співпрацю з ворогом в обмін на обіцянку «легких грошей».

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Зловмиснику обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення застави.