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З папугою на плечі: курйозне затримання російського агента у Запоріжжі (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Правоохоронці затримали ще одного агента російської воєнної розвідки у Запоріжжі
фото: скріншот з відео

СБУ затримала агента ГРУ з папугою

Правоохоронці затримали ще одного агента російської воєнної розвідки (ГРУ), який планував теракти у Запоріжжі. За даними слідства, він виготовляв саморобні вибухові пристрої (СВП) для атак на цивільні та військові об'єкти. Однак під час спецоперації увагу привернув несподіваний момент – на плечі затриманого спокійно сидів папуга. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відео СБУ.

На опублікованих СБУ кадрах видно, як силовики, ймовірно, зачитують звинувачення агенту ГРУ, а птах у цей час сидить на плечу власника, не виявляючи жодного занепокоєння.

Зауважимо, що за матеріалами справи, поплічником РФ виявився наркозалежний мешканець Запоріжжя. Він погодився на співпрацю з ворогом в обмін на обіцянку «легких грошей».

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Зловмиснику обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення застави.

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Теги: росія тварини СБУ Запоріжжя ГРУ птахи

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