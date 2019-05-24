Холли Берри призналась, что ее татуировка на всю спину ненастоящая

Актриса призналась, что еще не нашла «свой» вариант нательного рисунка

В марте Холли Берри взбудоражила поклонников снимком, опубликованным в Instagram. Кроме того, что 52-летняя актриса была топлес, на ее спине виднелась татуировка на всю спину. Тогда звезда не стала отвечать на многочисленные вопросы фанатов, но ее наряд на шоу Джеймса Кордена наглядно продемонстрировал, что она не делала тату. Оказалось, что рисунок на спине был лишь экспериментом для будущего фильма.

«Джон Уик 3» продолжает лидировать в прокате, а Холли Берри продолжает продвигать фильм на различных ток-шоу. Папарацци удалось подловить актрису перед тем, как она прибыла в студию, и запечатлеть ее спину, на которой не было никаких татуировок. На этот факт решил указать и ведущий Джеймс Корден, чем немало удивил Холли.