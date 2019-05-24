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    Жизнь

    Криштиану Роналду и Джорджина Родригес встретились с Льюисом Хэмилтоном перед важной гонкой

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    Криштиану Роналду и Джорджина Родригес встретились с Льюисом Хэмилтоном перед важной гонкой

    Впервые за три года Криштиану Роналду не готовится к финалу Лиги Чемпионов и может позволить себе расслабиться и забыть про тренировки

    Два дня назад Джорджина блистала на красной дорожке Канн, а уже вчера вместе футболистом и его старшим сыном Криштиану Роналду-младшим прилетела в Монако, где в эти дни проходит этап «Формулы-1». 

    Во время своего визита нападающий «Ювентуса» вместе с семьей посетил бокс команды Mercedes, где встретился с Льюисом Хэмилтоном.

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    Криштиану Роналду и Джорджина Родригес встретились с Льюисом Хэмилтоном перед важной гонкой
    Криштиану Роналду и Джорджина Родригес встретились с Льюисом Хэмилтоном перед важной гонкой
    Криштиану Роналду и Джорджина Родригес встретились с Льюисом Хэмилтоном перед важной гонкой
    Криштиану Роналду и Джорджина Родригес встретились с Льюисом Хэмилтоном перед важной гонкой
    Криштиану Роналду и Джорджина Родригес встретились с Льюисом Хэмилтоном перед важной гонкой

    Пятикратному обладателю «Золотого мяча» и пятикратному чемпиону мира «Формулы-1» было о чем поговорить: недавно Криштиану приобрел самый дорогой автомобиль в мире за 11 миллионов евро.

    В конце встречи Льюис исполнил мечту восьмилетнего Криштиану и посадил мальчика за руль своего гоночного болида. Задерживаться надолго в Монако они не стали и этим же вечером улетели обратно в Турин.

    Джерело: Hello!

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