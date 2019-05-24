  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    65-летняя супермодель Кристи Бринкли похвасталась невероятной фигурой в купальнике

    • Розсилка
    <p>Кристи Бринкли</p> <p>instagram.com/christiebrinkley/</p> - 65-летняя супермодель Кристи Бринкли похвасталась невероятной фигурой в купальнике

    Кристи Бринкли

    instagram.com/christiebrinkley/

    Поклонники не смогли дать супермодели больше 25 лет на новых снимках

    Супермодель 80-х Кристи Бринкли в очередной раз поразила поклонников своей стройной и подтянутой фигурой, которой могут позавидовать многие 20-летние девушки.

    На своей странице в соцсети Instagram актриса опубликовала снимки, где она позирует на пляже в одном купальнике.

    «Купание рано утром», – подписала серию фотографий 65-летняя Бринкли.

    1 з 10
    на весь екран згорнути
    65-летняя супермодель Кристи Бринкли похвасталась невероятной фигурой в купальнике
    65-летняя супермодель Кристи Бринкли похвасталась невероятной фигурой в купальнике
    65-летняя супермодель Кристи Бринкли похвасталась невероятной фигурой в купальнике
    65-летняя супермодель Кристи Бринкли похвасталась невероятной фигурой в купальнике
    65-летняя супермодель Кристи Бринкли похвасталась невероятной фигурой в купальнике
    65-летняя супермодель Кристи Бринкли похвасталась невероятной фигурой в купальнике
    65-летняя супермодель Кристи Бринкли похвасталась невероятной фигурой в купальнике
    65-летняя супермодель Кристи Бринкли похвасталась невероятной фигурой в купальнике
    65-летняя супермодель Кристи Бринкли похвасталась невероятной фигурой в купальнике
    instagram.com/christiebrinkley/

    Поклонники супермодели 80-х не смогли сдержать своего восхищения в комментариях и поспешили осыпать ее комплиментами. Многие отметили, что Кристи Бринкли в такой отличной форме может без проблем украсить обложку издания Sports Illustrated о купальниках.

    На комплименты 65-летняя Бринкли отметила, что она очень счастлива, что ее пример вдохновляет других людей. Она также посоветовала всем смолоду заботиться о своем теле и здоровье, чтобы жить дольше и радоваться каждому новому дню.

     Читайте также: Элитный ресторан и звездные гости: стали известны подробности свадьбы Потапа и Насти Каменских
    знаменитости актриса
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ