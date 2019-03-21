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    Жизнь

    Hublot и Марк Ферреро выпустили часы, посвященные современной женщине

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    Hublot и Марк Ферреро выпустили часы, посвященные современной женщине

    Аксессуары выпускаются лимитированной серией всего представлено 50 экземпляров

    Швейцарская часовая фабрика Hublot порадовала нас громкой новинкой в рамках проекта Hublot Loves Art и создала модель часов совместно с известным французским художником, автором сказочного изобразительного искусства Марком Ферреро.

    На создание модели художника вдохновил образ современной женщины - сильной, многогранной, бесстрашной и при этом женственной и утонченной. Она одновременно играет роли матери, жены, подруги, бизнес-вумен и иконы стиля, не переставая быть нежной и внимательной. Часы Big Bang One Click воспевают женщин XXI века, которые с каждым днем доказывают, что и под силу абсолютно все.

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    Hublot и Марк Ферреро выпустили часы, посвященные современной женщине
    Hublot и Марк Ферреро выпустили часы, посвященные современной женщине
    Hublot и Марк Ферреро выпустили часы, посвященные современной женщине
    Hublot и Марк Ферреро выпустили часы, посвященные современной женщине
    Hublot и Марк Ферреро выпустили часы, посвященные современной женщине

    Марка представила две версии часов: в розовом и голубом цвете. 39-миллиметровый циферблат украшает изображение девушки в больших темных очках, вооруженной помадой. Стильный корпус обрамлен безелем, в первом случае - украшенным красной шинелью, а во втором - 42 бирюзовыми топазами. В комплекте к часам идет ремешок, который можно одним нажатие заменить на дополнительный - из кожи аллигатора.

    Джерело: Cosmopolitan

    модель искусство общество
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