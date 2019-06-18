Игги Поп обзавелся собственным сортом кофе
Панк-легенда Игги Поп получил собственный сорт кофе
Сорт создан в коллаборации музыканта с компанией Stumptown. Он называется Indonesia Bies Penantan. Кофе производится в одной из провинций индонезийского острова Суматра. Зерна собирает женский кооператив Ketiara.
Готовый кофе продается в черной упаковке, дизайн для которой разработал сам Игги. Сорт отмечается нотками "фиников, мускатного ореха и длинным шоколадным послевкусием". Стоимость упаковки – $ 19.
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Сообщается, что часть средств, вырученных от продажи, направят в организацию Girls Rock Camp Alliance, которая отстаивает права и возможности молодежи с помощью музыки.
Джерело: Buro 24/7