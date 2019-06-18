Игги Поп обзавелся собственным сортом кофе



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Панк-легенда Игги Поп получил собственный сорт кофе

Сорт создан в коллаборации музыканта с компанией Stumptown. Он называется Indonesia Bies Penantan. Кофе производится в одной из провинций индонезийского острова Суматра. Зерна собирает женский кооператив Ketiara.

Готовый кофе продается в черной упаковке, дизайн для которой разработал сам Игги. Сорт отмечается нотками "фиников, мускатного ореха и длинным шоколадным послевкусием". Стоимость упаковки – $ 19.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Iggy Pop Official (@iggypopofficial) 16 Июн 2019 в 11:25 PDT

Сообщается, что часть средств, вырученных от продажи, направят в организацию Girls Rock Camp Alliance, которая отстаивает права и возможности молодежи с помощью музыки.

Джерело: Buro 24/7