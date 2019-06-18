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    Жизнь

    Игги Поп обзавелся собственным сортом кофе

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    Игги Поп обзавелся собственным сортом кофе

    Панк-легенда Игги Поп получил собственный сорт кофе

    Сорт создан в коллаборации музыканта с компанией Stumptown. Он называется Indonesia Bies Penantan. Кофе производится в одной из провинций индонезийского острова Суматра. Зерна собирает женский кооператив Ketiara.

    Готовый кофе продается в черной упаковке, дизайн для которой разработал сам Игги. Сорт отмечается нотками "фиников, мускатного ореха и длинным шоколадным послевкусием". Стоимость упаковки – $ 19.

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    Публикация от Iggy Pop Official (@iggypopofficial)

    Сообщается, что часть средств, вырученных от продажи, направят в организацию Girls Rock Camp Alliance, которая отстаивает права и возможности молодежи с помощью музыки.

    Джерело: Buro 24/7

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