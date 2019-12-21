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    Жизнь

    «Игра престолов» по-украински»: театр «Актер» покажет обновленную «Ночь перед Рождеством»

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    <p>В спектакле представлена история влюбленной в Вакулу Одарки, которая всеми силами мешает Оксане полюбить кузнеца</p> - «Игра престолов» по-украински»: театр «Актер» покажет обновленную «Ночь перед Рождеством»

    В спектакле представлена история влюбленной в Вакулу Одарки, которая всеми силами мешает Оксане полюбить кузнеца

    Спектакль предназначен для широкой зрительской аудитории

    22 декабря в театре «Актер» состоится премьера семейного спектакля «Ночь перед Рождеством».

    Всем знакомая история приобретает новые очертания. Любовная история Оксаны и Вакулы - не единственная сюжетная линия. В истории есть Черт, который безумно любит Солоху. И это взаимно. Но они не могут быть вместе, ведь Солоха - человек, а он - демон. Чтобы поразить свою любимую, Черт делает невозможное для простого человека: ворует Луну с неба.

    Режиссер Александр Жила убежден: «Любовь - это чистое чувство, божественный дар. Готовил этот спектакль с мыслью и о женщинах, и о мужчинах. Стараюсь не придерживаться одной позиции: мол, мужчины не понимают женщин или наоборот. Наши отношения как пазл. На место элемента, которого не хватает, нужно вставить нужен, а не любой случайный.

    В спектакле представлена история влюбленной в Вакулу Одарки, которая всеми силами мешает Оксане полюбить кузнеца. Обостряется новый конфликт. Чуб, Дьяк и председатель села любят Солоху. Они конкурируют между собой. А товарищи Вакулы тоже влюблены в Оксану. Получается такая «Игра престолов» по-украински».

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    Игра престолов актер театр новости
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