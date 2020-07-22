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    Жизнь

    Илон Маск поделился трогательным фото своего сына

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    Илон Маск поделился в Twitter нежной фотографией, на которой он держит своего сына X AE A-Xii - Илон Маск поделился трогательным фото своего сына
    Илон Маск поделился в Twitter нежной фотографией, на которой он держит своего сына X AE A-Xii

    Изобретатель наслаждается каждой минутой проведенной со своим сыном X Æ A-12

    Во вторник, 21 июля, основатель компании Telsa, Илон Маск поделился в Twitter нежной фотографией, на которой он держит своего сына X AE A-Xii. Напомним, недавно изобретатель стал отцом, вместе со своей возлюбленной, певицей Граймс.

    С любовью глядя в глаза ребенка, Маск подписал снимок по-немецки «Das baby kann noch keinen löffel benutzen».

    Фотография технологического магната появилась на следующий день после того, как издание Forbes объявило, что его состояние превысило 74 миллиарда долларов, что делает его пятым в списке самых богатых людей в мире.

    Напомним, генеральный директор SpaceX первоначально назвал своего мальчика X Æ A-12, но позже показанное в Сети свидетельство о рождении показало, что имя изменили на X AE A-Xii.

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