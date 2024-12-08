Головна Країна Політика
search button user button menu button

Путін завжди зраджує тих, хто на нього покладається. Заява МЗС щодо подій у Сирії

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Путін завжди зраджує тих, хто на нього покладається. Заява МЗС щодо подій у Сирії
Україна готова відновити відносини з Сирією у майбутньому
фото з відкритих джерел

Україна готова відновити відносини з Сирією

Міністерство закордонних справ України висловило готовність прокласти шлях до відновлення відносин із Сирією у майбутньому. Про це йдеться у заяві очільника відомства Андрія Сибіги, а також у коментарі МЗС.

«Асад пав. Так завжди було і буде з усіма диктаторами, які роблять ставку на Путіна. Він завжди зраджує тих, хто на нього покладається. Зараз головна мета – відновити безпеку в Сирії та дієво захистити людей від насильства. Необхідно докласти всіх зусиль для стабілізації регіону, забезпечити інклюзивний політичний діалог у Сирії заради функціонуючих державних інституцій. Ми висловлюємо готовність прокласти шлях до відновлення відносин у майбутньому та підтверджуємо підтримку сирійського народу», – сказав Андрій Сибіга.

Пізніше МЗС поширило коментар щодо падіння режиму Асада, в якому заявило, що «події в Сирії демонструють слабкість путінського режиму, який не здатен воювати на два фронти та кидає напризволяще своїх найближчих союзників заради продовження агресії проти України».

«Закликаємо наступну сирійську владу переглянути відносини з путінським режимом, який призвів до загибелі десятків тисяч сирійських громадян, зокрема безневинних жінок і дітей. Переконані, що довгострокова безпека Сирії залежить від завершення російської присутності в цій державі», – ідеться у коментарі МЗС України.

У МЗС заявили, що саме Москва спонукала режим Асада до незаконного визнання російської спроби анексії Криму та тимчасової окупації частин Донецької та Луганської областей, що змусило Україну у 2022 році розірвати дипломатичні відносини зі злочинним асадівським режимом.

«Маємо надію, що в майбутньому Сирія стане державою, яка поважатиме міжнародне право, зокрема територіальну цілісність та суверенітет України, що прокладе шлях до відновлення двосторонніх відносин і повноцінного політичного діалогу між Києвом та Дамаском», – ідеться в заяві.

Нагадаємо, сирійські повстанці заявили, що захопили столицю країни Дамаск і оголосили про падіння уряду диктатора Башара Асада.

Літак президента Сирії Башара Асада покинув Дамаск у невідомому напрямку, а згодом зник з радарів на висоті 495 метрів. Судно почало різко знижуватися в районі Тартуса. ЗМІ не виключають, що воно могло розбитись, проте пілот також міг вимкнути датчики перед аварійною посадкою.

Офіційного підтвердження чи був Асад на борту немає.

Прем’єр-міністр Сирії Мохаммед аль-Джалалі заявив про готовність до процесу передачі влади опозиції та готовність співпрацювати з будь-яким керівництвом, обраним народом. На державному телебаченні вже оголосили про падіння режиму Асада.

Також ГУР повідомляло, що росіяни виводять кораблі з бази у Тартусі та перекидають залишки озброєння літаками з Хмейміма у Сирії. 

Читайте також:

Теги: Сирія суверенітет безпека Москва Андрій Сибіга міністр озброєння пілот росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія переслідує Україну вже 370 років
Трагедію українців не здатен до кінця зрозуміти той, хто бачить її тільки на екранах своїх телевізорів
18 листопада, 09:04
Ермак высказался о переговорах с РФ
Ермак назвал условия для переговоров с Россией
27 листопада, 17:09
Підрядники не братимуть участь у бойових діях в Україні
Адміністрація Байдена дозволила відправити військових підрядників до України – Reuters
9 листопада, 03:31
Росія буде спроможна виробляти на 30% більше артилерійських снарядів, ніж усі країни Європейського союзу разом узяті
Росія у 2025 році зможе виробляти на 30% більше артснарядів, ніж ЄС: Сибіга пояснив, як цьому запобігти
9 листопада, 17:51
Андрій Сибіга відправиться на засідання Радбезу ООН
Глава МЗС України візьме участь у засіданні Радбезу ООН
16 листопада, 07:38
Стало відомо, скільки РФ витратила на ракетні обстріли
За тисячу днів війни окупанти витратили на обстріл України більше $18 млрд
21 листопада, 00:31
У МЗС прокоментували намір Фіцо поїхати на парад 9 травня до Москви
Україна відреагувала на плани Фіцо поїхати в Москву 9 травня
28 листопада, 21:40
Удари РФ по електропідстанціях, які визначені МАГАТЕ як критичні для ядерної безпеки та захищеності, становлять загрозу глобальній безпеці
Удари РФ по енергетичній інфраструктурі: Україна скликає екстрене засідання МАГАТЕ
4 грудня, 13:14
«Сирія – це безлад, але вона не наш друг, і Сполучені Штати не повинні мати з цим нічого спільного. Це не наша війна. Нехай все йде, як іде. Не вплутуйтеся!» – йдеться у повідомленні Трампа
«Це не наша війна». Трамп прокоментував події у Сирії та згадав Росію
Вчора, 19:14

Політика

Путін завжди зраджує тих, хто на нього покладається. Заява МЗС щодо подій у Сирії
Путін завжди зраджує тих, хто на нього покладається. Заява МЗС щодо подій у Сирії
Зниження мобілізаційного віку: нардеп повідомив, чи готує Рада законопроєкт
Зниження мобілізаційного віку: нардеп повідомив, чи готує Рада законопроєкт
Зеленський повідомив, скільки українських бійців загинули на війні
Зеленський повідомив, скільки українських бійців загинули на війні
НАЗК оштрафувало Корчинського та Вітренко. Лідер «Братства» вже відповів
НАЗК оштрафувало Корчинського та Вітренко. Лідер «Братства» вже відповів
Скандального керівника Центру страткомунікацій Мінкульту звільнено через день після призначення
Скандального керівника Центру страткомунікацій Мінкульту звільнено через день після призначення
«Регулярно щось горить». Розвідка розкрила масштаби ураження об’єктів у Росії
«Регулярно щось горить». Розвідка розкрила масштаби ураження об’єктів у Росії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
118K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 грудня: ситуація на фронті
42K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 грудня 2024
17K
Офіцер відмовився воювати за Україну через членство у «Свідках Єгови». Що вирішив суд
16K
РФ перекидає із Сирії залишки своїх озброєнь та військової техніки – ГУР
8228
Обвал рубля. Російський економіст-«іноагент» дав прогноз на 2025 рік
7610
Адвокат: 86-річного Богуслаєва, який пережив клінічну смерть, повернули до СІЗО

Новини

8 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:13
Графіки відключення світла на 8 грудня: «Укренерго» оновило дані
Вчора, 18:44
Адвокат: 86-річного Богуслаєва, який пережив клінічну смерть, повернули до СІЗО
Вчора, 18:08
«Метінвест» передав армії техніки та обладнання на 4,4 млрд грн
Вчора, 13:57
Завершення рятувальної операції в Запоріжжі, розгін протестів у Грузії: головне за ніч
Вчора, 07:15
7 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua