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Російські поставки падають? Індія вже закуповує нафту з ОАЕ та Іраку

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Російські поставки падають? Індія вже закуповує нафту з ОАЕ та Іраку
За даними аналітичної компанії Kpler, імпорт російської нафти до Індії цього місяця знизився до 1,47 млн барелів на день
фото з відкритих джерел

Індія, яка після початку вторгнення РФ стала основним покупцем російської нафти, останніми тижнями відчула скорочення постачання

Один із найбільших нафтопереробних заводів Індії, Bharat Petroleum Corp. (BPCL), звернувся до постачальників із Близького Сходу, щоб компенсувати скорочення постачання сирої нафти з Росії. Про це повідомляє Bloomberg.

За словами фіндиректора компанії Ветси Рамакрішни Гупти, Індії бракує трьох-чотирьох російських вантажів, які мали бути завантажені в січні для доставлення у лютому.

Для вирішення цієї ситуації BPCL оголосила тендери та забезпечила постачання альтернативних сортів нафти з Іраку, Об’єднаних Арабських Еміратів та інших країн Близького Сходу. Вартість цих постачань виявилася на $2 за барель вищою за російську нафту Urals, але дефіциту на світовому ринку нафти поки що немає.

Індія, яка після початку війни Росії проти України стала основним покупцем російської нафти, останніми тижнями відчула скорочення постачання. Це пов’язано із посиленням західних санкцій проти російського «тіньового флоту» танкерів, збільшенням завантаження російських нафтопереробних заводів та тиском на Москву щодо дотримання виробничих квот ОПЕК+.

За даними аналітичної компанії Kpler, імпорт російської нафти до Індії цього місяця знизився до 1,47 млн барелів на день, що є найнижчим показником із грудня минулого року. Тим часом BPCL наразі не планує змінювати обсяги закупівель за довгостроковими угодами з національними нафтовими компаніями, які переглянуть наступного місяця.

Ще 25 грудня державні нафтопереробні компанії Індії планували закупівлі сирої нафти на спотовому ринку Близького Сходу. Зокрема найбільші державні нафтопереробники – Indian Oil Corp, Bharat Petroleum Corp та Hindustan Petroleum. У грудні вони недоотримали 8-10 млн барелів сирої нафти з Росії.

Нагадаємо, Індія продовжує зміцнювати економічні відносини з Росією. Хоча нещодавно були спроби країни знизити залежність від РФ, як партнера з безпеки. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що 12 грудня Reuters повідомляло про те, що російська «Роснефть» та індійська нафтопереробна компанія Reliance Industries підписали історичну 10-річну угоду. Згідно з документом, Росія постачатиме в Індію 500 тис. барелів нафти щодня, на суму близько $13 млрд на рік.

Таким чином, за час повномасштабної війни РФ проти України Індія отримала вигоду від дешевих російських енергоносіїв і подальших станцій, ставши врешті-решт найбільшим імпортером російської нафти.

Також нафтопереробні заводи Індії відіграють ключову роль у переробці російської сирої нафти, яка потім експортується в інші країни, зокрема на Захід.

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Теги: імпорт Індія росія нафта

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