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Норвегія надасть Україні $240 млн: куди підуть кошти

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Норвегія надасть Україні $240 млн: куди підуть кошти
Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере виступає під час засідання високого рівня Ради Безпеки ООН щодо ситуації на тлі вторгнення Росії в Україну
фото: Reuters

«Важливо захистити українське населення та українську інфраструктуру від нападів Чорноморського флоту Росії», – заявив прем’єр-міністр Стере

Норвегія надасть Україні 2,7 мільярда крон (242 мільйони доларів) на зміцнення українського флоту та допомогу в стримуванні російських військово-морських сил у Чорному морі. Про це повідомляє Reuters, посилаючись на заяву прем'єр-міністра Норвегії Йонаса Гар Стере.

Значна частина фінансування піде на інновації та автономію в рамках Коаліції морських можливостей, яку Норвегія та Великобританія заснували минулого року, щоб зробити ВМС України більш сумісними із західними союзниками.

«Важливо захистити українське населення та українську інфраструктуру від нападів Чорноморського флоту Росії», – заявив прем’єр-міністр Стере.

Кошти також будуть спрямовані на операції з розмінування та навчання українських військових.

«Системи, які ми надаємо, посилять здатність українських збройних сил виявляти та знешкоджувати міни вздовж узбережжя», – сказав міністр оборони Бьорн Арільд Грам.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки роблять «історичну спробу» зі збільшення постачання зброї Україні в останні дні перебування президента Джо Байдена при владі. Про це повідомляє CNN з посиланням на високопоставленого представника адміністрації президента США. Як зазначив посадовець, зараз адміністрація американського президента вкладає ресурси в те, щоб передати Україні зброю до того, як Байден залишить посаду.

До слова, Соціал-демократична партія нинішнього канцлера Німеччини  (СДПН) Олафа Шольца у передвиборчій програмі може окремим пунктом прописати відмову від надання Україні далекобійних ракет Taurus. У програмі, за повідомленням ЗМІ, соціал-демократи країни обіцяють Україні допомогу так довго, як це буде необхідно. 

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Теги: міністр Норвегія розмінування фінансування навчання населення військова допомога

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