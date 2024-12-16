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Яка економіка досягла найкращих результатів у 2024 році: дані The Economist

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Яка економіка досягла найкращих результатів у 2024 році: дані The Economist
Іспанія продемонструвала гарні економічні показники, а от країни Прибалтики пасуть задніх
фото із відкритих джерел

The Economist обрав Іспанію найкращою економікою світу за 2024 рік

Світ зіштовхнувся із війнами в Європі та на Близькому Сході, відсоткові ставки досягли найвищого рівня за останні десятиліття, а у таких важливих країнах, як Америка та Індія, пройшли вибори. Проте навіть у таких умовах деякі країни світу змогли продемонструвати непогані економічні результати. Про це свідчить  новий рейтинг країн складений виданням The Economist.

«У 2024 році світова економіка продемонструвала ще один високий результат; за прогнозами МВФ світовий ВВП зросте на 3,2%. Інфляція зменшилася, а зростання зайнятості залишається стабільним. Фондові ринки другий рік поспіль зросли більш ніж на 20%», – йдеться у статті The Economist. 

Престижний британський тижневик підкреслює відродження так званих PIIGS (Португалія, Італія, Ірландія, Греція та Іспанія), країн, які найбільше постраждали під час економічної кризи та досягли найбільшого прогресу за останні роки.

Яка економіка досягла найкращих результатів у 2024 році: дані The Economist фото 1

Нове дослідження The Economist базується на об’єднаній оцінці, яка враховує п’ять макроекономічних і фінансових показників: ВВП, показники фондового ринку, інфляція, безробіття та фіскальні баланси 37 країн світу.

Цього року Іспанія лідирує, що є ознакою відновлення для країн PIGS, які зараз очолюють рейтинг. Відстають Ірландія, Греція, Данія та Італія. The Economist наголошує на «річному зростанні ВВП Іспанії, яке має перевищити 3%, завдяки стабільному ринку праці та високим рівням імміграції, які механічно стимулюють економічне виробництво».

ВВП Іспанії зростає на 3,5%, випереджаючи лише Ізраїль (6,7%) і Грецію (3,7%). Це значно вище ослабленої Німеччини чи Італії, які страждають від високих цін на енергоносії та уповільнення промисловості. За іншими показниками Іспанія посідає десяте місце за темпами зростання фондового ринку (17,1%) із контрольованим зростанням цін (+2,4%), що поміщує її на дванадцяту позицію. Рівень безробіття, як і раніше високий у Південній Європі, знизився на сім десятих в Іспанії, показник, який перевершує лише Італія (-1,4 пункту). Це найнижчий рівень безробіття в Греції, Італії та Іспанії за останні десять років, хоча він все ще коливається в межах 11%-12%.

Однак, як і завжди, ця райдужна глобальна картина приховує величезні розбіжності між економічним розвитком країн. в основному багатих країн. Потім вони ранжували кожну економіку на основі її ефективності, щоб створити загальний характер. 

Ралі у країнах Середземномор'я продовжується третій рік поспіль, при цьому список очолила Іспанія. Греція та Італія, які колись символізували біди єврозони, продовжують відновлюватися. Ірландія та Данія замикають п'ятірку лідерів. Тим часом північноєвропейські важкоатлети розчаровують з огляду на слабкі результати Великобританії та Німеччини, а прибалтійський дует Латвії та Естонії знову опинився у кінці списку, як це було у 2022 році.

Перший аналізований показник – реальне зростання ВВП, яке широко використовується як найбільш надійний показник загального стану економіки. Цього року світовий ВВП підтримувався стійкістю американської економіки та її споживачів, які витрачають гроші без обмежень.

Ізраїль став ще одним видатним гравцем, згідно з даними ОЕСР, хоча сильне зростання економіки країни значною мірою відображає відновлення після різкого скорочення в останньому кварталі 2023 року, коли розпочалося протистояння з ХАМАСом. В Іспанії річне зростання ВВП має перевищити 3% завдяки сильному ринку праці та високому рівню імміграції, що механічно підвищує обсяги виробництва. Хоча ВВП країни на душу населення також виріс, він виріс менше, ніж загальний ВВП.

В інших країнах зростання було незадовільним. Німеччині та Італії заважали високі ціни на енергоносії та млява обробна промисловість. Японія, як очікується, продемонструє за підсумками року мізерне зростання в 0,2%, обтяжене більш слабким туризмом і проблемами в автомобільній промисловості. Угорщина та Латвія, у свою чергу, зовсім скотилися у рецесію.

Другий показник, за яким складався рейтинг, – прибутковість фондового ринку. Американські акції показали вражаючу прибутковість із поправкою на інфляцію в 24%, оскільки оцінки технологічних компаній, що знаходяться і так на високому рівні, зросли додатково. Ринок Канади, що тісно пов'язаний зі своїм південним сусідом, також продемонстрував здорове зростання, підкріплене сильними показниками в енергетичній та банківській галузях.

Японський індекс Nikkei 225 досяг рекордно високого рівня, навіть якщо його загальні річні показники були середніми. Були й програли. Ціни на акції у Фінляндії знаходяться на негативній території у реальному вираженні, а фондовий ринок Південної Кореї впав після того, як президент країни вирішив 3 грудня несподівано оголосити про воєнний стан.

Теги: інфляція економіка вибори Ізраїль Греція гроші Італія ринок рейтинг Латвія Данія Іспанія промисловість Ірландія Португалія Індія воєнний стан безробіття президент населення картина

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