Индийский диетолог рассказала о пользе риса при похудении

Рис является хорошим источником полезных углеводов

Индийский диетолог рассказала о том, какую пользу может принести белый рис сидящим на диете людям. Ее рекомендации публикует Femina.

Врач-диетолог Шикха Махаджан рассказала, что в последнее время многие ее коллеги советуют отказываться от риса во время диет для похудения. Однако специалист считает, что делать этого не стоит, и назвала полезные свойства риса, которые могут стать отличным подспорьем для худеющих.

В первую очередь, по мнению Махаджан, рис является хорошим источником полезных углеводов, от которых зависит уровень энергии человека. Кроме того, рис способствует правильной работе мозга, а содержащиеся в нем ниацин, витамин D, кальций, клетчатка, тиамин и рибофлавин помогают всем системам организма работать слаженно.

Специалист также объяснила, что благодаря богатому набору витаминов и минералов рис поддерживает стабильную работу иммунной системы и способствует ускорению метаболизма, что особенно важно для худеющих.

Помимо этого, Махаджан напомнила, что рис не содержит глютена и отлично подходит для людей с аллергией на эту группу белков. Рис также почти не содержит натрия, который приводит к сужению вен и артерий и создает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему. В довершение всего, рис богат еще и железом, помогающим в борьбе с анемией, которая может возникнуть при резком переходе на диетическое питание.

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