Ирина Блохина ждет второго ребенка
- Сьогодні, 16:25
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Ирина Блохина
Ведущая находится на четвертом месяце беременности
Ведущая и тренер украинской сборной по художественной гимнастике Ириша Блохина беременна вторым ребенком.
«Да, в нашей семье большое счастье. Мы в ожидании второго ребенка, и совсем скоро у нашей дочери Жаклин будет братик или сестричка», - рассказала она в недавнем интервью.
Пол будущего ребенка она с мужем Алексеем Брынзаком пока держит в тайне. В данный момент Блохина – на четвертом месяце беременности.
Их первый ребенок появился на свет в ноябре 2014 года. Девочку назвали Жаклин. Пользователи гадают, будет ли у их второго ребенка столь же оригинальное имя.
Джерело: Табло ID