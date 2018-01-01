Ирина Блохина ждет второго ребенка

Ведущая находится на четвертом месяце беременности

Ведущая и тренер украинской сборной по художественной гимнастике Ириша Блохина беременна вторым ребенком. «Да, в нашей семье большое счастье. Мы в ожидании второго ребенка, и совсем скоро у нашей дочери Жаклин будет братик или сестричка», - рассказала она в недавнем интервью. Пол будущего ребенка она с мужем Алексеем Брынзаком пока



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Ирина Блохина

Ведущая находится на четвертом месяце беременности

Ведущая и тренер украинской сборной по художественной гимнастике Ириша Блохина беременна вторым ребенком.

«Да, в нашей семье большое счастье. Мы в ожидании второго ребенка, и совсем скоро у нашей дочери Жаклин будет братик или сестричка», - рассказала она в недавнем интервью.

Пол будущего ребенка она с мужем Алексеем Брынзаком пока держит в тайне. В данный момент Блохина – на четвертом месяце беременности.

Их первый ребенок появился на свет в ноябре 2014 года. Девочку назвали Жаклин. Пользователи гадают, будет ли у их второго ребенка столь же оригинальное имя.

Джерело: Табло ID