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    Баранка: Франкова, Кочетова і Бандурка варто відсторонити від роботи у ФФУ через конфлікт інтересів

    «Якщо ти частина механізму, то повинен слідувати правилам. Справа в тому, що люди з федерації йдуть проти федерації»
    Глава комітету з етики ФФУ Франческо Баранка в інтерв'ю ресурсу Tribuna.com прокоментував рекомендацію відсторонити першого віце-президента Олександра Бандурка, віце-президента Ігоря Кочетова і члена Виконкому Артема Франкова від роботи в ФФУ, які були свідками свідками з боку «Динамо» в CAS на слуханні справи проти ФФУ щодо матчу з
    • Сьогодні, 12:01
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    Глава комітету з етики ФФУ Франческо Баранка
    Глава комітету з етики ФФУ Франческо Баранка

    «Якщо ти частина механізму, то повинен слідувати правилам. Справа в тому, що люди з федерації йдуть проти федерації»

    Глава комітету з етики ФФУ Франческо Баранка в інтерв'ю ресурсу Tribuna.com прокоментував рекомендацію відсторонити першого віце-президента Олександра Бандурка, віце-президента Ігоря Кочетова і члена Виконкому Артема Франкова від роботи в ФФУ, які були свідками свідками з боку «Динамо» в CAS на слуханні справи проти ФФУ щодо матчу з «Маріуполем», який мав відбутися минулого року.

    «Для мене це не політичний момент. Уявіть собі ситуацію в Італії, коли дискваліфікували «Ювентус» і перевели в серію В. І в цей момент генеральний секретар не згоден, йде в Лозанну проти рішення федерації. Ви собі можете це уявити?», - заявив Баранка.

    За його словами, це не є питанням київського «Динамо».

    «Є етичний кодекс. Якщо для когось він нічого не варто, подивіться в кодекс УЄФА і ФІФА. Він каже: це конфлікт інтересів. Правильний хід - якщо ти не згоден з чимось, то ти звільняєш місце і робиш, що хочеш. Якщо ти частина механізму, то повинен слідувати правилам. Справа в тому, що люди з федерації йдуть проти федерації», резюмував Франческо Баранка

    Нагадаємо, «Динамо» отримало технічну поразку за неявку на матч чемпіонату Прем'єр-ліги з «Маріуполем».

    14 листопада відбулося засідання Апеляційного комітету ФФУ, який прийняв рішення щодо долі матчу ФК «Маріуполь» - «Динамо».

    У підсумку спершу Контрольно-дисциплінарний комітет Федерації футболу України, а потім і Апеляційний комітет цієї ж організації прийняли рішення про покарання «Динамо» технічною поразкою (0:3).

    Згодом «Динамо» подало до Лозаннського суду апеляцію по матчу з «Маріуполем».

    Динамо» відмовлено в позові в повному обсязі.

    Джерело: ua.tribuna.com

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