Ирина Федишин попала в серьезную аварию: детали происшествия (фото)



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Инцидент произошел сегодня ночью в пгт. Здолбунов в 10 километрах от Ровно

В микроавтобус певицы влетела другая машина

Популярная украинская певица Ирина Федишин попала в ДТП. Как рассказала исполнительница в своем Инстаграме, инцидент произошел сегодня ночью в пгт. Здолбунов в 10 километрах от Ровно, когда она со своей командой возвращалась с концерта из Шепетовке домой.

По словам звезды, в их микроавтобус Mersedes, влетел другой пассажирский бус, пересекая сплошную полосу. Удар был достаточно большой силы. Из-за боли в мышцах, вызвали скорую и провели ночь в больнице.

«Друзья, со мной и моей командой случилась досадное приключение. Вчера, возвращаясь с концерта, в 00:45 ночи, мы попали в аварию. Это очень страшно ... Мы готовились осуществлять маневр, включив заранее левый поворот. В это же время, другой пассажирский бус, пересекая сплошную полосу на скорости «влетел» в наше авто.

Удар был достаточно большой силы. Из-за боли в мышцах, вызвали скорую и провели ночь в больнице. К счастью, все обошлось травмами средней тяжести и шоком. Слава Богу, все живы и здорови», - написала певица.

В результате аварии муж и продюсер Ирины Виталий получил ушиб, сотрясение мозга, а также ему наложили шину на ногу. С другими членами команды все хорошо.

В комментариях к посту поклонники звезды выразили обеспокоенность и поддержку.

«Держитесь», «Очень жаль», «Слава Богу что все живы», «Выздоравливайте», «Слава Богу, все живы-это самое главное», - написали поклонники.