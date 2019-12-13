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    Шоу-биз

    Светлана Лобода показала забавные постельные кадры

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    <p>37-летняя Светлана Лобода приняла участие в необычной фотосессии</p> <div></div> - Светлана Лобода показала забавные постельные кадры

    37-летняя Светлана Лобода приняла участие в необычной фотосессии

    instagram.com/lobodaofficial/

    Поп-певица попросила запечатлеть ее во время трапезы на массажном столе

    Бывшая солистка группы «Виа Гра» Светлана Лобода показала, как проводит в свободное от работы время. Она снимает усталость с помощью массажа. Светлана совместила два дела сразу. Пока специалист расслабляла ее тело, блондинка успела поесть.

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    Светлана Лобода показала забавные постельные кадры
    Светлана Лобода показала забавные постельные кадры
    Светлана Лобода показала забавные постельные кадры
    instagram.com/lobodaofficial/

    Лобода позировала с тарелкой еды, сидя на массажном столе. Секс-бомба кокетливо прикрыла обнаженную фигуру одеялом. Она распустила свои пышные белокурые волосы и сделала яркий макияж. Певица накрасила губы красной помадой, а на ногти нанесла темный лак.

    Светлана показала, как массажистка работала с ее ногами. Женщина массировала суставы своей клиентки, что было не очень приятно. «Ой, больно как!» — воскликнула артистка.

     

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