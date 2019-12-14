Ирина Федишин представила новое рождественское видео «Первый снег» на слова Сосюры



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«Эта песня написана на одном дыхании! С любовью для вас»

Певица Ирина Федишин презентовали новый трек и видео под названием «Первый снег»

В песне использованы слова Сосюры, правда припев и музыку Ирина сделала сама.

«Как-то, случайно, я наткнулась в интернете на стихотворение «Первый снег» украинского писателя Владимира Сосюры.

Оно очень мне понравился. Перед глазами сразу развернулась картина. Я подошла к фортепиано, и с первого прикосновения к клавишам, начала распевать это стихотворение. Когда закончился куплет, мне захотелось дописать припев. То, что я чувствовала от прочитанного, от этих эмоций, появились фразы: «Белый снег падает, сказку напоминает. Первый снег, первая любовь!» Эта песня написана на одном дыхании! С любовью для вас. Я благодарна семье Владимира Сосюры, что они не возражали, а наоборот поддержали меня в этом замысле», - сказала Ирина Федишин

Напомним, что певицы отправляется в большое рождественское турне по Украине, в которыми посетит 38 городов страны.

Начнется тур масштабным рождественским шоу во дворце Украина 25 декабря.