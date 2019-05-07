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    Жизнь

    Ирма Витовская призвала помочь известному театральному критику и журналисту Олегу Вергелису

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    <span>Ирма Витовская и Олег Вергелис</span> - Ирма Витовская призвала помочь известному театральному критику и журналисту Олегу Вергелису
    Ирма Витовская и Олег Вергелис

    По словам украинской актрисы Вергелис находится в больнице в крайне тяжелом состоянии

    Украинские звезды и коллеги  распространяют на своих страницах просьбу о помощи для известного театрального критика, художественного обозревателя, публициста и заслуженного журналиста Украины Олега Вергелиса.

    «Друзья, коллеги и все, кто любит театр! Прошу помощи для известного критика и очень преданного искусству человека Олега Вергелиса. Олег находится в тяжелом состоянии. Карточка для зачисления средств для Олега открыта на Юлию Леонидовну Самборскую в Приватбанке 5168 7453 0215 4692», - написала на своей странице в соцсети украинская актриса Ирма Витовская.

    По словам друзей, ситуация со здоровьем Вергелиса крайне сложная и финансовых средств не хватает.

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