Ирма Витовская призвала помочь известному театральному критику и журналисту Олегу Вергелису



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Ирма Витовская и Олег Вергелис

По словам украинской актрисы Вергелис находится в больнице в крайне тяжелом состоянии

Украинские звезды и коллеги распространяют на своих страницах просьбу о помощи для известного театрального критика, художественного обозревателя, публициста и заслуженного журналиста Украины Олега Вергелиса.

«Друзья, коллеги и все, кто любит театр! Прошу помощи для известного критика и очень преданного искусству человека Олега Вергелиса. Олег находится в тяжелом состоянии. Карточка для зачисления средств для Олега открыта на Юлию Леонидовну Самборскую в Приватбанке 5168 7453 0215 4692», - написала на своей странице в соцсети украинская актриса Ирма Витовская.

По словам друзей, ситуация со здоровьем Вергелиса крайне сложная и финансовых средств не хватает.