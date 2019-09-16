Из британского дворца украли золотой унитаз



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пропала работа художника Маурицио Каттелана под названием «Америка»

В Великобритании из Бленхеймского дворца, где родился Уинстон Черчилль, похитили унитаз из золота 750 пробы стоимостью свыше миллиона евро, сообщает Sky News. Украденная ценность является объектом современного искусства под названием «Америка», в 2016 году его создал итальянский художник Маурицио Каттелан.

Похищение унитаза также вызвало прорыв канализации и нанесло зданию ущерб. Вес изделия составляет около 100 килограмм.

Впервые работа «Америка» была выставлена в 2016 году в Нью-Йорке в музее Гуггенхайма. Использовать золотой унитаз по прямому назначению мог каждый посетитель выставки, что было частью концепции автора.

«Унитаз Каттелана намекает на излишества, характерные для современного рынка произведений искусства, но также навевает мысли об американской мечте и открытых для каждого возможностях. Его утилитарность в конечном итоге напоминает нам о неизбежных физических потребностях, общих для всех представителей человеческого рода», – говорится на сайте музея Гуггенхайма.

Читайте также: Дакота Джонсон в прозрачном платье без белья появилась на кинофестивале в Торонто