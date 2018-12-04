Из-за «Черной пантеры» Майклу Б Джордану пришлось обратиться за помощью к психологу



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Майкл Б. Джордан

Кажется, успех кинокомикса «Черная пантера» стоил Майклу Б Джордану больших трудов

Актер воплотил на экране антагониста главного героя, Эрика Киллмонгера, который настолько полюбился зрителям, что вдохновил их на хэштэг #КиллмонгерБылПрав. Тем не менее, работа над этим персонажем чуть не вогнала актера в депрессию, и, как он признался в интервью, вынудила обратиться за помощью к психологу.

«Я никогда не был погружен в персонажа так долго, и сам процесс сделал меня довольно мрачным и нелюдимым. Когда съемки заканчивались, я успокаивал себя мыслью, что скоро вернусь домой, состригу волосы, и всё будет, как прежде. В конце концов, это всего лишь бизнес, нет причин испытывать тревогу и подавленность», – рассказал Джордан журналисту Биллу Симмонсу. Однако отделить себя от Киллмонгера оказалось не так просто. Майкл признался, что ему понадобился целый месяц и несколько посещений психолога, чтобы прийти в себя.

«Чтобы вернуться к обычным делам, мне нужно было находиться среди друзей и родных, не просто быть с ними в одной комнате, но и вовлекаться в обсуждения. В тот момент я хотел рассказать о вещах, которыми обычно никогда не делюсь», – признался актер.

Усилия Майкла Б Джордана окупились сполна: фильм стал невероятным хитом и подарил актеру огромную популярность по всему миру.

Джерело: popcornnews