Математикам удалось вычислить три самых влиятельных фильма всех времен



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Рейтинги лучших фильмов составляли различные авторитетные издания, популярные писатели, режиссеры и даже обычные путешественники

Но на этот раз за дело взялись математики, которые с помощью базы данных IMDb вычислили три киноленты, оказавшие самое значительное влияние на кинематограф. В тройку самых влиятельных вошли фантастический мюзикл, приключенческий блокбастер и фильм ужасов.

Из 47 тысяч картин итальянские математики из Туринского университета выбрали только три. «Мы не опирались на кассовые сборы, так как на них влияет бесчисленное множество факторов. Вместо этого мы создали специальный алгоритм, который оценивает влиятельность фильмов по частоте упоминаний и отсылок к ним в других кинолентах», – заявил Ливио Бьольо. Он и его коллеги в своем исследовании опирались на следующий принцип: чем чаще режиссеры или медийные персоны говорят о том или ином фильме, тем более влиятельным и важным он становится.

По такому критерию победителем списка стал мюзикл Виктора Флеминга «Волшебник страны Оз» 1939 года. Культовый фильм в свое время получил две статуэтки премии «Оскар», но при этом провалился в прокате.

На втором месте расположился невероятно успешный проект Джорджа Лукаса «Звездные войны». Первая трилогия приобрела культовый статус, отличилась огромными кассовыми сборами и множеством наград.

Бронзовым призером стал фильм ужасов «Психо», поставленный Альфредом Хичкоком в 1960 году. Картина стала вдохновением для нескольких поколений кинематографистов и имела большую популярность у зрителей.

Самыми влиятельными режиссерами стали Альфред Хичкок, Стивен Спилберг и Брайан де Пальма. В первой тройке актеров оказались Сэмюэл Л. Джексон, Клинт Иствуд и Том Круз.

Джерело: popcornnews