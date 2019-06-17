Правильное питание и йога: стало известно, как Меган Маркл восстанавливается после родов



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Меган Маркл Legion Media

Совсем недавно Меган Маркл впервые стала мамой

После рождения сына герцогиня Сассекская немного поправилась, однако это ее не смущает. Королевский биограф Кэти Ничол рассказала, что супруга принца Гарри не рвется в спортзал, чтобы скорее вернуть былую фигуру. Меган все делает в спокойном режиме — она правильно питается и при желании занимается йогой.

«Она воспринимает этот вопрос легко и без паники. Меган занимается йогой по методике, которой ее научила мама. Она ежедневно гуляет в парке. Иногда она и тренируется, но в облегченном режиме, без весов. Она не спешит вернуться в форму, как можно скорее. Герцогиня просто наслаждается моментом», — рассказала биограф.

Ранее биограф Ничол говорила, что Маркл полностью погрузилась в материнство — она даже жертвует сном, чтобы побыть с ребенком — покормить его, успокоить или поменять подгузники.

Впрочем, герцогиня успевает проводить время с друзьями. Недавно стало известно, что она подружилась с певицей Рианной.