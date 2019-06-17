Чрезмерная озабоченность здоровым питанием может быть симптомом нервной орторексии



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Если здоровое питание вызывает у человека чрезмерную озабоченность, это может говорить о нарушении психики, в частности, о нервной орторексии

По мнению ученых, орторексия - маркер психологческого неблагополучия.

Повышенная озабоченность правильным питанием может сигналить о развитии нервной орторексии - такого состояния, когда предпочтение здоровой пищи становится навязчивым и определяет поведение человека. Природу отрорексии изучали специалисты Йоркского университета в Торонто, об их работе

Medicalxpress.

В основе такого явления как орторексия лежит чрезмерная озабоченность качеством продуктов, чрезмерная увлеченность здоровым образом жизни, зацикленность на нем. Например, человек постоянно подсчитывает калории в связи с едой, или отказывается покупать продукты, содержащие информацию об определенных веществах на упаковке.

Ничего смешного в такой зацикленности на здоровом питании нет. По словам сотрудницы Йоркского университета Дженнифер Миллс, люди, у которых развивается орторексия, начинают вести себя изолированно, избегают общения, не видя столь же рьяного отклика в отношению к питанию со стороны других людей. По словам другого специалиста, сотрудницы некоммерческой Национальной ассоциации изучения расстройств пищевого поведения (NEDA) Лорен Смолар, при развивающейся орторексии требования к питанию становится настолько жесткими, что человек лишает себя многих питательных веществ – например, из рациона удаляются глютен, молоко, мясо. В результате рацион становится несбалансированным, и его уже нельзя назвать здоровым.

С медицинской точки зрения нервная орторексия не является заболеванием в чистом виде, однако она диагностируется посредством специализированных вопросников. Исследователи призывают медиков тщательнее контролировать это состояние, поскольку в случае орторексии люди, отказываясь от разных продуктов, могут серьезно подорвать здоровье.

Джерело: Medikforum.ru