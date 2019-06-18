Медики назвали пять типов продуктов, от которых лучше отказаться перед сном



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Еда на ночь – это не всегда вредно

Люди, голодающие по вечерам, страдают от повышенного аппетита на следующий день. Но от некоторых продуктов перед сном врачи все же настоятельно советуют отказаться.

Жареные.

Для переваривания жареных продуктов, богатых жиром, организм тратит больше энергии, чем для усвоения углеводов и белков. Съеденная на ночь жареная пища может стать причиной того, что утром пробуждение окажется слишком тяжелым, плюс возникнет ощущение разбитости вместо отдыха. Все это – следствие того, что организм отдал много сил на ночное переваривание жареного.

Острые.

Употребление острых продуктов перед сном может не только «наградить» ночной изжогой. Специи известны своим свойством высвобождать вещества гистамины, которые, помимо проявления аллергических реакций, способствуют также бодрствованию, нарушая нормальный процесс засыпания.

Шоколад.

Этот продукт содержит какао, а оно, в свою очередь, содержит кофеин. Съеденный поздним вечером шоколад сыграет роль ненужного стимулятора для организма и сдвинет наступление сна на несколько часов.

Зеленый чай.

Его употребление перед сном может спровоцировать утомительную бессонницу – причина все в том же кофеине, которого в зеленом чае много. Кроме того, зеленый чай обладает мочегонными свойствами, что также не способствует полноценному сну. Людям с некрепким мочевым пузырем и проблемами с почками чаепитие перед сном необходимо исключить.

Курица и индейка.

Иногда в список продуктов, которые рекомендуют употреблять по вечерам, включают и курятину, и индейку. Действительно их мясо считается диетическим, хорошо утоляет голод - казалось бы, для ужина идеально. Но следует помнить: мясо птицы является богатым источником белка, который способствует выработке дофамина, заряжающего организм энергией. Его лучше не употреблять позднее обеда.

Джерело: Medikforum.ru