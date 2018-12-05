Известная украинская ведущая показала рождественскую Вену



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Столицу Австрии окутала рождественская сказка

Волшебными снимками Вены поделилась в соцсети известная украинская телеведущая Соломия Витвицкая.

«Вена сияет и восхищает. Снег уже растаял и сегодня шел дождь. Но ощущение праздника заполняет все площади и улочки». - так подписала магические снимки ведущая в соцсети.

Традиционно весь центр Вены украшен яркими гирляндами, которые придают городу особый зимний шарм. Также, уже начали работать рождественские ярмарки и ароматы теплой выпечки с глинтвейном создают праздничное настроение.

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