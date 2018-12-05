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    Жизнь

    Известная украинская ведущая показала рождественскую Вену

    • Розсилка
    Известная украинская ведущая показала рождественскую Вену
    Awd.ru

    Столицу Австрии окутала рождественская сказка

    Волшебными снимками Вены поделилась в соцсети известная украинская телеведущая Соломия Витвицкая.

    «Вена сияет и восхищает. Снег уже растаял и сегодня шел дождь. Но ощущение праздника заполняет все площади и улочки». - так подписала магические снимки ведущая в соцсети.

    Традиционно весь центр Вены украшен яркими гирляндами, которые придают городу особый зимний шарм. Также, уже начали работать рождественские ярмарки и ароматы теплой выпечки с глинтвейном создают праздничное настроение.

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    Известная украинская ведущая показала рождественскую Вену
    Известная украинская ведущая показала рождественскую Вену
    Известная украинская ведущая показала рождественскую Вену
    Известная украинская ведущая показала рождественскую Вену
    Известная украинская ведущая показала рождественскую Вену
    Известная украинская ведущая показала рождественскую Вену
    instagram.com/solomiyavitvitska

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