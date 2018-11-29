В преддверии рождественских ярмарок: составлен рейтинг самой опасной уличной еды



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Чтобы не провести праздники на больничной койкке - следите за качеством еды, которую покупаете на улице

С приближением праздников на улицах города появляется все больше палаток и фудтраков, в которых предлагают полакомиться необычной и вкусной едой. Несмотря на внешнюю прелесть яства нужно всегда помнить о безопасности предложенных блюд. Журнал Healthy Style опубликовал рейтинг самых опасных блюд и продуктов, которые покупаются и используются людьми на улице.

Шаурма

По словам врачей-гастроэнтерологов, в шаурму обычно кладут курицу или свинину - но какого качества бывает это мясо? Покупатель этого не знает, ведь даже если мясо было с «душком», приготовления и использования соуса помогают его замаскировать.

Кроме того, на подобное угощение попадает уличная пыль, автомобильные выхлопы, а также садятся насекомые. А непонятный жирный майонезный соус в шаурме - это совершенно нежелательно источник холестерина, которого следует избегать.

Сладкая газировка

Эксперты предупреждают: запивать уличный фастфуд сладким газированным напитком крайне нежелательно. Такое сочетание резко повышает риск заполучить болезни желудка и кишечника, а также спровоцировать изменения в метаболизме, которые приведут к росту веса.

Хот-доги

Микс сосиски, булки и соуса - это настоящий удар по печени и желудка через совмещение сразу целого комплекса ненатуральных ингредиентов, уверяют эксперты. Для изготовления хот-догов часто используют несвежие сосиски или колбаски, которые обходятся дешевле. Что касается кетчупов, майонеза и горчицы, которыми приправляют блюдо, то и их источники всегда абсолютно непонятного происхождения.

Жареные мучные изделия

Уличные пирожки или беляши нередко жарятся в масле, которое многократно подвергалось нагреванию. Вещества, образованные в таком масле, могут быть канцерогенными.

Сладкая вата

Для ее изготовления используют не только сахар, но и различные красители и ароматизаторы - добавки, способные неблагоприятно отразиться на работе организма. К тому же, если внимательно присмотреться к действиям продавца ваты, станет ясно, что он в процессе торговли может даже рук не помыть.

Мороженое

Покупая это лакомство на улице, есть вероятность приобрести продукт, который неправильно хранился и транспортировался - например, таял и был заморожен снова. Есть такое мороженое нельзя: в нем могут оказаться вредные организмы, которые уже не уничтожаются при повторном охлаждении.

Пончики

Главная опасность - в этом блюде слишком много жира. Чаще всего пончики жарят, но масло, которое используют для жарки, бывает крайне невысокого качества. Любовь к пончикам может стать причиной изжоги и проблем с печенью.

Джерело: ukrhealth.net