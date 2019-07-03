Известный американский рэпер избил человека на улицах Стокгольма



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A$AP Rocky

Двое пострадавших угрожали рэперу разборками в полицейском участке за то, что он якобы сломал их наушники

A$AP Rocky стал зачинщиком уличной драки: в распоряжении портала TMZ оказалось видео, на котором рэпер и его друзья избивают прохожего на улице Стокгольма. A$AP приехал в Швецию, чтобы выступить в качестве хэдлайнера на хип-хоп фестивале Smash х Stadion, но свободное время потратил вовсе не на осмотр достопримечательностей. По словам свидетелей, страсти между командой рэпера и двумя неизвестными парнями стали накаляться во время спора возле местного ресторана. Неизвестно, что именно вывело музыканта из себя, но на записи видно, что в какой-то момент он швырнул оппонента на асфальт и избил его вместе с тремя друзьями.

По неподтвержденным данным, двое пострадавших угрожали рэперу разборками в полицейском участке за то, что он якобы сломал их наушники. Некая женщина прервала их беседу, сообщив, что один из этих парней распустил руки без ее согласия: предположительно, именно это переполнило чашу терпения A$AP. После драки он вместе с друзьями скрылся с места происшествия, не дожидаясь прибытия машин скорой помощи и полицейских.