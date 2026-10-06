Знімає TikTok та подорожує світом. 90-річна мешканка Рівненщини відзначила ювілей

Родина Ніни Кирилюк відгукується про неї, як про працьовиту та життєрадісну людину

Ніна Кирилюк має сина та доньку й онуків

Довгожителька Ніна Кирилюк відзначила ювілей, їй виповнилося 90 років. Попри поважний вік жінка має активне життя, подорожує та знімає з онукою відео у TikTok. про це пише «Главком» із посиланням на допис Гощанської селищної ради.

Ніна Кирилюк на пенсіх разом із родино подорожувала Україною та за кордоном. Жінка побувала в Карпатах, відвідала Кіровоградську область, а також побувала у Польщі. До того ж онука жінки знімає її на відео та публікує відео у TikTok, де показує її повсякденне життя. Тож у 90-річну Ніна Кирилюк відома далеко за межами рідного села.

90-річна мешканка Рівненщини відзначила ювілей фото: Гощанська селищна рада/Facebook

Ніна Кирилюк народилася 4 жовтня 1936 року в селі Пашуки, що на Рівненщині. У цьому місці минули її роки дитинства та юності. Після чотирьох класів місцевої школи у 18 років вона почала працювати у місцевому колгоспі до виходу на пенсію.

У 1956 році Ніна Кирилюк вийшла заміж за Федора Кирилюка. Подружжя побудувало власний дім, створило родину, виховало сина та доньку. Нині Кирилюк має онуків і правнуків, які часто навідуються до неї та допомагають.

Нагадаємо, 100-річний Мефодій Волянюк народився у Суходолах, що на Рівненщині. Частину свого життя працював водієм, має 44 роки водійського стажу, 35 років із яких віддав роботі на місцевому автотранспортному підприємстві. Чоловік з нагоди свого ювілею розкрив секрет довголіття.

До слова, Катерина Громаченко з Рівного відзначила 100-річчя та розкрила головний секрет свого довголіття. Жінка народилася 25 серпня 1926 року на Одещині. За спеціальністю жінка ентомологиня. Свого часу фахівчиня працювала у санітарно-епідеміологічній службі.