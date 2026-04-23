100-річна ветеранка Другої світової війни назвала головну цінність життя (фото)

Довгожителька в 15 років була розвідницею та перекладачкою в партизанському русі під час Другої світової війни

Ганна Кривошеєва 20 квітня відзначила своє 100-річчя. З нагоди ювілею довгожителька поділилася історією свого життя та назвала свою головну цінність. Про це пише «Главком» із посиланням на Конотопську міську раду.

Ганна Кривошеєва народилася 20 квітня 1926 року в Конотопі. У дитинстві її батька-інженера запросили працювати на млині в німецькому поселенні в селі Круглолугівка на Бахмаччині. Там жінка провела своє дитинство. Із шести років українка вчила німецьку мову.

«Предмети в ній викладали німецькою, а решту часу ми з братом гралися з дітьми переселенців, які спілкувалися виключно тільки рідною мовою, тож ми швидко її вивчили. Розмовляли краще, ніж українською», – розповіла пенсіонерка. Тож на свій ювілей вона вразила гостей знаннями іноземної мови.

Довгожителька є ветеранкою Другої світової війни. «Пригадую, тільки-но прийшла додому й лягла спати, як мене почав тормозити молодший брат: «Вставай, війна!, «Яка ще війна?!», – відповідаю йому з просоння… Перша думка, яка промайнула в голові: «Як же я буду вчитися», бо дуже любила ходити до школи», – згадувала жінка.

У 15 років вона розвідницею та перекладачкою в партизанському русі. Дівчина неодноразово перебувала в тилу у ворога. «Мала гарну пам’ять. Не боялась, мабуть, то була юнацька відчайдушність», – розповідала ветеранка.

«Вона неодноразово потрапляла в полон, тричі вважалася зниклою безвісти. Діставала поранення та була за крок до смерті. Перемогу зустріла в Австрії, недалеко від Зальцбурга. Після війни дівчина повернулася до Круглолугівки», – йдеться в повідомленні.

Після війни довгожителька повернулася до Конотопа, де працювала на посаді експедитора пошти. Також у вільний час вона полюбляла співати, грати на баяні та відвідувати міський хор. Свого часу жінка вийшла заміж та разом із чоловіком побудувала будинок. Наразі вона живе там. 100-річна мешканка Конотопа має доньку, двох онуків та двох правнуків.

Ганна Кривошеєва, свого часу пережила війну. Тож тепер мирне життя на рідній землі – головна цінність для довгожительки. «Я б від усього відмовилася, аби тільки був мир», – сказала жінка.

