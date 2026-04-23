100-річна ветеранка Другої світової війни назвала головну цінність життя (фото)

glavcom.ua
Юлія Відміцька
Ганна Кривошеєва відзначила ювілей, їй виповнилося 100 років
фото: Конотопська міська рада/Facebook

Довгожителька в 15 років була розвідницею та перекладачкою в партизанському русі під час Другої світової війни

Ганна Кривошеєва 20 квітня відзначила своє 100-річчя. З нагоди ювілею довгожителька поділилася історією свого життя та назвала свою головну цінність. Про це пише «Главком» із посиланням на Конотопську міську раду.

Ганна Кривошеєва народилася 20 квітня 1926 року в Конотопі. У дитинстві її батька-інженера запросили працювати на млині в німецькому поселенні в селі Круглолугівка на Бахмаччині. Там жінка провела своє дитинство. Із шести років українка вчила німецьку мову.

«Предмети в ній викладали німецькою, а решту часу ми з братом гралися з дітьми переселенців, які спілкувалися виключно тільки рідною мовою, тож ми швидко її вивчили. Розмовляли краще, ніж українською», – розповіла пенсіонерка. Тож на свій ювілей вона вразила гостей знаннями іноземної мови.

Ганна Кривошеєва 20 квітня відзначила своє 100-річчя
Довгожителька є ветеранкою Другої світової війни. «Пригадую, тільки-но прийшла додому й лягла спати, як мене почав тормозити молодший брат: «Вставай, війна!, «Яка ще війна?!», – відповідаю йому з просоння… Перша думка, яка промайнула в голові: «Як же я буду вчитися», бо дуже любила ходити до школи», – згадувала жінка.

Ганна Кривошеєва була розвідницею та перекладачкою в партизанському русі під час Другої світової війни
У 15 років вона розвідницею та перекладачкою в партизанському русі. Дівчина неодноразово перебувала в тилу у ворога. «Мала гарну пам’ять. Не боялась, мабуть, то була юнацька відчайдушність», – розповідала ветеранка.

Ганна Кривошеєва є ветеранкою Другої світової війни
«Вона неодноразово потрапляла в полон, тричі вважалася зниклою безвісти. Діставала поранення та була за крок до смерті. Перемогу зустріла в Австрії, недалеко від Зальцбурга. Після війни дівчина повернулася до Круглолугівки», – йдеться в повідомленні.

Ганна Кривошеєва в молоді роки
Після війни довгожителька повернулася до Конотопа, де працювала на посаді експедитора пошти. Також у вільний час вона полюбляла співати, грати на баяні та відвідувати міський хор. Свого часу жінка вийшла заміж та разом із чоловіком побудувала будинок. Наразі вона живе там. 100-річна мешканка Конотопа має доньку, двох онуків та двох правнуків.

Ганна Кривошеєва відзначила своє 100-річчя
Ганна Кривошеєва, свого часу пережила війну. Тож тепер мирне життя на рідній землі – головна цінність для довгожительки. «Я б від усього відмовилася, аби тільки був мир», – сказала жінка.

Нагадаємо, у Луцьку свій 101 день народження відзначив ветеран Другої світової війни Олексій Ліхторович. Довгожитель попри свій поважний вік дотримується активного способу життя та слідкує за новинами у світі. Син довгожителя розповів, що допомагає його батьку підтримувати здоров’я в 101 рік.

Теги: Сумщина Конотоп Друга світова війна довголіття

100-річна ветеранка Другої світової війни назвала головну цінність життя (фото)
© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

