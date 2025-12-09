107-річний ветеран Другої світової війни з Ірландії назвав cекрет довголіття

На питання про секрет довголіття ветеран відповів однозначно: віскі

У Північній Ірландії відбулося особливе святкування дня народження для ветерана Другої світової війни, 107-річного Нормана Ірвіна, який є найстарішим чоловіком у регіоні. Про це пише «Главком» із посиланням на BBC.

Норман Ірвін, що відзначив 107-річчя в будинку престарілих, зібрав родину, друзів та військових представників.

«Це, здається, багато галасу з нічого» – пожартував Ірвін під час святкування.

На питання про секрет свого довголіття ветеран відповів однозначно: віскі. Його почуття гумору було оцінено: Корпус Королівських інженерів-механіків та електриків (The Corps of the Royal Electrical and Mechanical Engineers) подарував Норману пляшку віскі з вигравіруваним його військовим службовим номером.

Ірвін отримав у подарунок віскі від Корпусу Королівських інженерів-електриків та механіків

Норман Ірвін народився у 1918 році. Він служив у восьми країнах під час Другої світової війни і відіграв важливу роль у захисті Суецького каналу від німецьких атак.

Цього року Норман Ірвін був нагороджений Британською Імперською Медаллю (BEM) за багаторічну волонтерську роботу у своєму рідному місті, включно з діяльністю у міжконфесійному клубі для пенсіонерів.

Ветеран зазначив, що світ сильно змінився з часу його народження, і зміни відбуваються надзвичайно швидко. Він дав настанову молоді: «Приймайте все як є, робіть усе можливе і будьте добрі до всіх на своєму шляху нагору, тому що ви можете зустріти їх на своєму шляху вниз».

Онук Нормана Кріс Ірвін висловив неймовірну гордість за дідуся, підкресливши його життєлюбство та дотепний характер: «Він має великиц запас життєвої енергії... Він насолоджується життям, і немає жодних ознак того, що він здасться. Я з нетерпінням чекаю його 108-го дня народження».

До слова, попри свій поважний вік, 101-річна мешканка Нью-Джерсі Енн Анжелетті також не збирається на пенсію і залишається надзвичайно активною і веде бізнес