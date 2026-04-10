У Канаді помер 110-річний ветеран Другої світової війни: якими були секрети його довголіття

110-річний канадець розкрив секрети свого довголіття та дав поради, як прожити довге життя

4 квітня помер 110-річний Бердетт Сіслер, який був найстарішою людиною Канади та ветераном Другої світової війни. Довгожитель до останніх днів свого життя зберігав ясний розум та вів активний спосіб життя. Після смерті ветерана стали відомі секрети його довголіття. Про це пише «Главком» із посиланням на СВС.

Бердетт Сіслер народився 13 квітня 1915 року в Акроні (США). Канадець пережив Другу світову війну, потім служив у Новій Шотландії та працював у військовій сфері. Після цього він 45 років був митним агентом у Форт-Ері. Бердетт Сіслер був одружений, його дружина Мей померла у 1985 році.

У шлюбі в подружжя народилося 5 дітей. Тож довгожитель мав 11 онуків, 22 правнуки та 14 праправнуків.

110-річний Бердетт Сіслер був ветераном Другої світової війни фото: скриншот СВС

У 105 років Бердетт Сіслер поставив перед свою ціль – дожити до 110 років, що він і зробив. У свій поважний вік чоловік був активним, керував авто до 100 років та до 107 років жив один. За життя Бердетт Сіслер називав секретами свого довголіття декілька речей. Він радив не пити, не курити, більше рухатися та залишатися активним, щоб прожити довге життя.

Бердетт Сіслер розрив секрети свого довголіття фото: скриншот СВС

Також довгожитель радив пам'ятати про щоденну фізичну активність навіть у поважний вік. Одним з його улюблених занять був боулінг, який допомагав йому тримати себе у формі. Також він грав у бінго. До того ж довгожитель до кінця свого життя цікавився новинами.

Гра у боулінг допомагала довгожителю тримати себе у формі фото: скриншот СВС

Бердетт Сіслер вважав що секрет довголіття криється не лише у фізичних звичках, але й у моральних принципах. «Стався до інших так, як хочеш, щоб ставилися до тебе», – саме ця заповідь була орієнтиром по життю 110-річного канадця.

