Бізнесмен Василь Хмельницький на своє 60-річчя дав пораду українцям

Василь Хмельницький зізнався, в чому помилявся протягом свого життя

Український бізнесмен та екснардеп Василь Хмельницький відзначив 60-річчя. Підприємець з нагоди свого ювілею дав пораду українцям. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Хмельницького у Facebook.

Василь Хмельницький поділився своїми роздумами про життя. Він зізнався, що 60 років зустрів швидше, ніж очікував. У 30 років бізнесмен думав, що має ще багато часу попереду, однак виявилося, що його не так багато.

«Сьогодні мені 60. У точці 60 опиняєшся значно швидше, ніж колись міг собі уявити. В 30 здається, що попереду ще багато часу. Ми постійно відкладаємо щастя на майбутнє: закінчаться складні часи криз, зароблю достатньо, закінчу проєкт, досягну наступної цілі — і тоді нарешті можна буде видихнути, подорожувати, більше часу проводити з близькими, просто жити. Я теж так думав», – написав екснардеп.

фото: Василь Хмельницький/Facebook

Тож Василь Хмельницький переосмислив своє життя та зауважив, що нині майбутнє завжди буде невизначеним, тому порадив українцям не відкладати життя на потім.

«Ставте амбітні цілі. Працюйте. Створюйте. Розвивайте і розвивайтесь. Але не пропускайте сьогоднішній день у постійному очікуванні кращого завтра. Бо життя відбувається саме зараз», – зазначив він.

Нагадаємо, відомий український бізнесмен Василь Хмельницький розповів про досягнення свого сина та похвалився тим, що хлопець вирішив навчатися в Україні, а не за кордоном. За словами Василя Хмельницького, його син після закінчення школи отримав пропозицію навчання за кордоном, однак хлопець відмовився та обрав для себе життя в Україні.